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Llega uno de los momentos más esperados del año para miles de alumnos y docentes argentinos: las vacaciones de invierno. Según lo oficializó el Consejo Federal de Educación, desde el lunes 6 de julio ya no hay clases en gran parte del país.
El tradicional descanso de mitad de año impactará en la rutina de millones de familias y este año coincide con el Mundial de Fútbol, que se disputará hasta el 19 de julio. Es por eso que miles de estudiantes podrán aprovechar esos días para disfrutar del máximo torneo.
¿Cuándo son las vacaciones de invierno en Argentina?
El calendario escolar 2026 establece distintos períodos según la jurisdicción. Algunas provincias inician antes el receso, mientras que otras lo hacen semanas después.
Este esquema escalonado también es clave para destinos turísticos como Bariloche, Mendoza o la Patagonia en general, donde la temporada alta coincide con la nieve.
¿Qué provincias no tendrán clases durante el Mundial?
Según el calendario oficial, la mayoría de las jurisdicciones del país tendrá su receso invernal superpuesto con la competencia.
Del 6 al 17 de julio:
- Chubut
- Córdoba
- Entre Ríos
- La Rioja
- Mendoza
- Neuquén
- Rio Negro
- San Juan
- San Luis
- Santa Fe
- Tucumán
Del 13 al 24 de julio:
- Catamarca
- Corrientes
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- Misiones
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
¿Cómo pueden organizarse las familias durante el receso invernal?
Las vacaciones de invierno suelen representar un desafío para muchas familias, especialmente para aquellas en las que ambos padres trabajan de forma presencial. Muchas veces, el receso de julio de los niños no coincide con las licencias laborales, lo que genera la necesidad de buscar alternativas para organizar su tiempo libre.
En varias provincias ya se preparan obras de teatro, talleres, espectáculos musicales y visitas a museos para que niños y adolescentes disfruten de actividades recreativas sin grandes gastos. En la Ciudad de Buenos Aires hay múltiples opciones para compartir en familia, que se pueden consultar a través de este enlace.