Llega uno de los momentos más esperados del año para miles de alumnos y docentes argentinos: las vacaciones de invierno. Según lo oficializó el Consejo Federal de Educación, desde el lunes 6 de julio ya no hay clases en gran parte del país.

El tradicional descanso de mitad de año impactará en la rutina de millones de familias y este año coincide con el Mundial de Fútbol, que se disputará hasta el 19 de julio. Es por eso que miles de estudiantes podrán aprovechar esos días para disfrutar del máximo torneo.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno en Argentina?

El calendario escolar 2026 establece distintos períodos según la jurisdicción. Algunas provincias inician antes el receso, mientras que otras lo hacen semanas después.

Este esquema escalonado también es clave para destinos turísticos como Bariloche, Mendoza o la Patagonia en general, donde la temporada alta coincide con la nieve.

¿Qué provincias no tendrán clases durante el Mundial?

Según el calendario oficial, la mayoría de las jurisdicciones del país tendrá su receso invernal superpuesto con la competencia.

Del 6 al 17 de julio:

Chubut

Córdoba

Entre Ríos

La Rioja

Mendoza

Neuquén

Rio Negro

San Juan

San Luis

Santa Fe

Tucumán

Del 13 al 24 de julio:

Catamarca

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

Misiones

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

¿Cómo pueden organizarse las familias durante el receso invernal?

Las vacaciones de invierno suelen representar un desafío para muchas familias, especialmente para aquellas en las que ambos padres trabajan de forma presencial. Muchas veces, el receso de julio de los niños no coincide con las licencias laborales, lo que genera la necesidad de buscar alternativas para organizar su tiempo libre.