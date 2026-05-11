La Asociación Bancaria confirmó un nuevo paro de actividades en todo el país para el próximo miércoles 13 de mayo. La medida impactará sobre la atención en bancos públicos y privados durante las últimas horas de la jornada y podría generar demoras en distintos trámites financieros. Según informó el gremio, la protesta se realizará en el tramo final del horario de atención al público, por lo que las entidades financieras funcionarán con restricciones sobre el cierre del día. La decisión sindical fue anunciada en medio de un creciente conflicto con el Banco Central de la República Argentina y el Banco Hipotecario, organismos a los que responsabilizan por una reducción de estructuras y recortes que, aseguran, afectan tanto a los trabajadores como al servicio bancario en distintas provincias. Desde el sindicato señalaron que el conflicto gira alrededor de una serie de medidas impulsadas en las últimas semanas que, según denuncian, provocan pérdida de puestos laborales y complicaciones operativas. Uno de los principales cuestionamientos apunta al cierre de tesorerías regionales del Banco Central de la República Argentina. De acuerdo con el gremio, el organismo dispuso el cierre de 12 de sus 21 sedes regionales, una decisión que afectaría directamente a decenas de trabajadores. Además, La Bancaria denunció el cierre de sucursales del Banco Hipotecario en diferentes puntos del país, en el marco de un proceso de reorganización interna. Otro de los reclamos está vinculado con la centralización de funciones en la Ciudad de Buenos Aires. Según sostienen desde el sindicato, esta medida genera dificultades logísticas y demoras en la distribución de efectivo hacia distintas provincias. La medida de fuerza se llevará adelante durante las últimas tres horas de atención bancaria del miércoles 13 de mayo, por lo que muchas operaciones podrían verse limitadas o directamente interrumpidas en el tramo final de la jornada. Entre los servicios que podrían registrar inconvenientes aparecen: De todos modos, se espera que continúen funcionando los canales digitales, como home banking y aplicaciones móviles. El paro del próximo 13 de mayo se suma a la jornada de protesta realizada el pasado 27 de abril. Desde la conducción de Asociación Bancaria advirtieron que, si no hay cambios en las políticas actuales, podrían anunciar nuevas medidas gremiales en las próximas semanas.