Los estudiantes de todo el país tendrán un nuevo corte en la actividad escolar durante junio gracias a uno de los feriados nacionales más importantes del calendario argentino. La fecha permitirá encadenar tres jornadas consecutivas sin clases y beneficiará tanto a alumnos como a docentes de instituciones públicas y privadas.

La medida no responde a una suspensión extraordinaria ni a una decisión de las autoridades educativas, sino a un feriado establecido por ley que impactará en todos los niveles de enseñanza. De esta manera, miles de familias ya comienzan a organizar escapadas, reuniones y actividades aprovechando el descanso extendido.

Por qué no habrá clases el lunes 15 de junio

La interrupción de las actividades educativas se producirá el lunes 15 de junio, fecha en la que se trasladará el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Aunque la conmemoración corresponde al 17 de junio, la legislación vigente permite modificar la fecha con el objetivo de generar fines de semana largos y fomentar el movimiento turístico dentro del país.

Al tratarse de un feriado nacional, no habrá clases en ninguna provincia y la disposición alcanzará a todas las instituciones educativas, independientemente de su gestión.

Se viene un fin de semana largo de tres días

La ubicación del feriado en el calendario permitirá que estudiantes y trabajadores que desarrollan sus actividades de lunes a viernes disfruten de tres días consecutivos de descanso.

El período comprenderá:

Sábado 13 de junio.

Domingo 14 de junio.

Lunes 15 de junio.

El feriado nacional de junio permitirá un descanso de tres días consecutivos para millones de alumnos, docentes y familias.

De esta forma, millones de argentinos podrán aprovechar un nuevo fin de semana largo en medio del ciclo lectivo y de la actividad laboral habitual.

Qué escuelas estarán alcanzadas por la medida

La suspensión de clases tendrá alcance nacional e incluirá:

Jardines de infantes.

Escuelas primarias.

Escuelas secundarias.

Instituciones públicas.

Instituciones privadas.

Escuelas de educación especial.

Al tratarse de una fecha prevista dentro del calendario oficial, la jornada no deberá recuperarse posteriormente ni implicará modificaciones en la carga horaria anual.

Las actividades se retomarán normalmente el martes 16 de junio.

Quién fue Martín Miguel de Güemes

Martín Miguel de Güemes fue uno de los principales protagonistas de la lucha por la independencia argentina. Nacido en Salta en 1785, lideró la defensa del norte del país frente a las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú.

Al frente de los históricos “Infernales”, desarrolló estrategias de guerra de guerrillas que resultaron fundamentales para contener las invasiones españolas y garantizar que José de San Martín pudiera avanzar con su campaña libertadora hacia Chile y Perú.

Por su aporte decisivo a la independencia nacional, cada año Argentina lo homenajea con un feriado nacional.

Los próximos feriados de junio

Junio será uno de los meses con más interrupciones para la actividad escolar debido a la presencia de fechas patrias dentro del calendario oficial.

Los próximos feriados serán:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado).

Sábado 20 de junio: Día de la Bandera y Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

En el caso del feriado dedicado a Belgrano, la fecha es inamovible y este año coincidirá con un sábado, por lo que no generará un nuevo fin de semana largo para la mayoría de los trabajadores y estudiantes.

Por qué se trasladó el feriado

La modificación está contemplada en la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales.

La normativa permite trasladar determinadas conmemoraciones para favorecer la creación de fines de semana largos, una herramienta que busca impulsar el turismo interno y dinamizar distintas actividades económicas en todo el país.

Gracias a este mecanismo, el homenaje a Güemes se celebrará oficialmente el lunes 15 de junio y permitirá conformar uno de los descansos más esperados de este tramo del año.