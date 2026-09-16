Los usuarios de transporte público deberán tener en cuenta un requisito clave para evitar pagar una tarifa más elevada.

La tarjeta SUBE debe estar registrada a nombre del pasajero, y el trámite puede realizarse a través de los canales digitales habilitados.

La medida cobra relevancia en un contexto de nuevos aumentos en el transporte público, que modifican periódicamente el valor de los boletos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De hecho, las tarifas de colectivos continúan actualizándose según la jurisdicción y el esquema vigente.

Boleto de colectivo más caro: quiénes deben hacer el trámite en la SUBE

El requisito fundamental es que la tarjeta SUBE esté registrada a nombre del usuario. La nominalización permite asociar el plástico con los datos personales del pasajero y acceder a la tarifa correspondiente para quienes tienen la tarjeta registrada.

El registro puede realizarse desde la app SUBE o mediante los canales oficiales habilitados. Para completar la gestión, el usuario debe ingresar sus datos personales y asociar el número de su tarjeta.

El Gobierno informó que el trámite puede realizarse de manera digital durante las 24 horas. Para quienes utilizan la aplicación, es necesario contar con un dispositivo compatible con los requerimientos técnicos de la plataforma.

Cómo registrar la tarjeta SUBE desde la aplicación

Para quienes todavía no tienen su tarjeta asociada a sus datos personales, el procedimiento es sencillo.

Los usuarios deben:

Descargar la app SUBE en un celular compatible. Crear una cuenta o ingresar con los datos correspondientes. Seleccionar la opción para registrar o asociar la tarjeta SUBE. Completar los datos personales solicitados. Ingresar el número de la tarjeta. Confirmar la operación y seguir las instrucciones que indique la aplicación.

Una vez finalizado el proceso, la tarjeta queda vinculada con el usuario.

La información oficial también señala que determinadas operaciones pueden requerir la utilización de un teléfono con tecnología NFC, que permite leer la tarjeta SUBE directamente desde el celular.

Qué pasa si la SUBE no está registrada

Los pasajeros que utilizan una tarjeta sin registrar pueden quedar alcanzados por una tarifa más elevada en aquellos servicios donde se aplica una diferencia entre tarjetas nominalizadas y no nominalizadas.

Por eso, para quienes utilizan el colectivo de manera frecuente, tener la tarjeta correctamente registrada puede representar una diferencia importante en el gasto mensual.