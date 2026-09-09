El lunes 14 de septiembre habrá un nuevo día de descanso en la provincia de Buenos Aires y miles de trabajadores podrán disfrutar de una jornada diferente a la habitual.

La fecha ya fue confirmada oficialmente y modificará el calendario laboral de quienes estén alcanzados por la medida.

Feriado del lunes 14 de septiembre: a quiénes alcanza

El lunes 14 de septiembre fue establecido como jornada especial en Exaltación de la Cruz debido al aniversario fundacional del municipio.

La fecha tiene un fuerte componente histórico y religioso para la localidad, ya que coincide con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, patrona del distrito.

Según los antecedentes históricos, el origen institucional está vinculado con una capilla construida en las tierras de Don Francisco Casco de Mendoza, alrededor de la cual comenzó a desarrollarse el poblado de Capilla del Señor.

El 14 de septiembre de 1735, la capilla fue declarada parroquia viceparroquia y se celebró allí la primera misa oficial. Esa fecha quedó posteriormente asociada al aniversario fundacional del pueblo y del municipio.

Los rubros que gozarán un feriado el 14 de septiembre

(foto:Freepik).

La resolución provincial establece diferencias según el sector en el que trabaje cada persona.

Para la Administración Pública provincial, el lunes 14 será una jornada no laborable en Exaltación de la Cruz. Lo mismo ocurrirá con las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires ubicadas en el municipio.

En consecuencia, quienes tengan que realizar trámites presenciales en una sucursal de Banco Provincia de la zona deberán tener en cuenta que no habrá atención habitual durante esa jornada.

Para el sector privado, la situación es diferente.

¿El feriado alcanza a los trabajadores privados?

En el caso de la industria, el comercio y las restantes actividades privadas, la adhesión al feriado es optativa. Esto significa que cada empleador puede determinar si aplica o no la jornada de descanso.

Por este motivo, no todos los trabajadores de Exaltación de la Cruz necesariamente tendrán el lunes libre.

Antes de planificar el fin de semana largo, quienes trabajen en empresas privadas deberán consultar cuál será la modalidad adoptada por su empleador.

Fin de semana largo: cómo queda el calendario

Para los trabajadores alcanzados por el día no laborable, el calendario queda de la siguiente manera:

Sábado 12 de septiembre: fin de semana.

Domingo 13 de septiembre: fin de semana.

Lunes 14 de septiembre: feriado local por el aniversario fundacional de Exaltación de la Cruz.

Así, quienes tengan libre el lunes podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.