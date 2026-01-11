El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó un feriado local para el viernes 30 de enero, en conmemoración del aniversario fundacional de una localidad. La jornada será no laborable para algunos trabajadores y optativa para otros sectores.

¿Quiénes tendrán descanso el 30 de enero?

El viernes 30 de enero será feriado para los vecinos de Florencio Varela. Fundado en 1891, el partido tuvo sus orígenes en 1873, cuando fue reconocido como pueblo bajo el nombre San Juan.

“Vestidos de fiesta y con una amplia variedad de propuestas recreativas y culturales, todos los vecinos y vecinas varelenses recordamos la creación de nuestro partido el 30 de enero de 1891, bajo la Ley Provincial Nº 239″, señala el Municipio en su portal oficial.

Municipalidad de Florencio Varela

A lo largo de estos años, la oferta de actividades incluyó actos oficiales, sorteos, ceremonias religiosas, desfiles tradicionalistas de carros y carruajes, muestras patrimoniales y culturales, juegos, números y presentaciones artísticas , entre otras opciones.

Este día será feriado para la administración pública local y optativo para comercios y actividades privadas, quedando a criterio de cada empleador otorgarlo o no.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Los próximos feriados en Argentina serán el lunes 16 y martes 17 de febrero por Carnaval. Estos días conformarán un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, desde el sábado 14 hasta el martes 17.

Calendario de feriados 2026

El calendario oficial incluye las siguientes fechas: