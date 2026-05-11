La Ciudad de Buenos Aires avanza con una nueva obra de infraestructura que promete transformar la circulación peatonal y ciclista en una de las zonas más transitadas de la Costanera Norte. El proyecto contempla la construcción de un puente que conectará espacios verdes estratégicos y mejorará la movilidad sobre el borde costero porteño. La estructura estará ubicada sobre el arroyo Ugarteche, a la altura de la avenida Sarmiento y Rafael Obligado, y permitirá unir dos sectores clave del frente ribereño, el Parque Carrasco y el Parque Salguero. El futuro puente estará destinado exclusivamente a peatones y ciclistas y se integrará con las ciclovías y senderos ya existentes en la zona. El objetivo principal es facilitar la conexión entre distintos parques de la Costanera Norte y generar continuidad dentro del corredor verde que la Ciudad viene desarrollando sobre el Río de la Plata. La obra se ubicará en el extremo norte del recientemente inaugurado Parque Carrasco y permitirá cruzar hacia el Parque Salguero sin interrupciones. El proyecto forma parte del plan urbano que apunta a recuperar y revalorizar el frente costero porteño. Durante años, gran parte de los terrenos ganados al Río de la Plata quedaron relegados o con poco uso público. En los últimos tiempos, la Ciudad avanzó con nuevos parques, senderos, bicisendas y espacios recreativos para volver a integrar esa zona al tejido urbano. Uno de los desarrollos más recientes fue justamente el Parque Carrasco, un espacio público de más de 81.000 metros cuadrados que incorporó áreas verdes, caminos peatonales y sectores recreativos junto al río. Desde el Gobierno porteño remarcaron que el puente permitirá mejorar la circulación y sumar nuevas conexiones dentro de la Costanera Norte. Además de unir parques y senderos, la obra busca: El nuevo paso impactará principalmente sobre vecinos de Palermo y Recoleta, aunque también alcanzará a miles de personas que recorren diariamente la Costanera Norte. La zona es uno de los puntos más utilizados para actividades recreativas, deportes y turismo dentro de la Ciudad. Con este nuevo proyecto, Buenos Aires continuará ampliando el corredor verde costero y sumando infraestructura vinculada a la movilidad sustentable y los espacios públicos.