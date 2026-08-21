El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas por trabajos de mantenimiento en su pista principal. La interrupción comenzará el martes 25 de agosto a las 9 y se extenderá hasta el jueves 27 a las 16 , por lo que durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes.

La medida tendrá impacto en unos 900 vuelos nacionales e internacionales. Las aerolíneas ya modificaron parte de sus cronogramas y una importante cantidad de operaciones será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Aeroparque cierra por 55 horas: qué pasará con los vuelos

El cierre se realizará para avanzar con tareas de mantenimiento preventivo en la pista principal. Durante esas 55 horas, Aeroparque quedará completamente inactivo para las operaciones aéreas.

Según la planificación, alrededor de 360 vuelos ya fueron reprogramados, mientras que otros 540 serán trasladados a Ezeiza , que deberá absorber buena parte de la actividad adicional.

El aeropuerto internacional tendrá que operar cerca de 940 vuelos durante esos días, frente a los aproximadamente 530 que suele gestionar habitualmente. Esto representa un incremento cercano al 80% en su actividad.

La reubicación y modificación de los vuelos estará a cargo de cada compañía aérea, por lo que los pasajeros deberán consultar directamente con la aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.

Ezeiza será clave durante el cierre: cómo funcionará el operativo

El cierre de Aeroparque no será total durante todo el período previsto. Antes de la interrupción, el aeropuerto tendrá operaciones durante la madrugada y la mañana del martes 25, mientras que retomará los vuelos desde las 16 del jueves 27.

En total, se prevén alrededor de 180 vuelos en las horas previas al cierre y durante la reapertura.

La distribución de las operaciones fue coordinada previamente entre el concesionario y las aerolíneas para reducir las complicaciones para los pasajeros. También se tuvo en cuenta el comportamiento habitual del clima para elegir la fecha de menor impacto operativo.

El cambio será especialmente importante para quienes tengan vuelos durante esas jornadas, ya que deberán verificar si su operación continúa desde Aeroparque o fue trasladada a Ezeiza.

Cierre de Aeroparque: el aeropuerto permanecerá inactivo del martes 25 al jueves 27 de agosto por obras en su pista principal.

Aeroparque se prepara para una nueva etapa con una inversión millonaria

El cierre forma parte de un plan más amplio de modernización y ampliación del aeropuerto porteño, que en 2025 superó a Ezeiza en cantidad de pasajeros movilizados.

Durante ese año, Aeroparque recibió 17,8 millones de pasajeros, un 19,2% más que en 2024. El movimiento doméstico alcanzó 11,6 millones de pasajeros, mientras que el tráfico internacional superó por primera vez los 5 millones.

Para acompañar este crecimiento, Aeropuertos Argentina anunció una nueva inversión de aproximadamente US$ 85 millones. Las obras incluyen una ampliación de los controles de seguridad, nuevos escáneres, mejoras en el sector de check-in, tecnología para agilizar el movimiento de pasajeros, una nueva sala VIP y espacios adaptados para personas con discapacidad y adultos mayores.

También se sumarán nuevos locales gastronómicos y comerciales. Las reformas buscan aumentar la capacidad del aeropuerto y mejorar la experiencia de los pasajeros ante el crecimiento sostenido de las operaciones.