Llega un diluvio histórico y hay alerta roja por tormentas, ráfagas de viento y granizo: cuáles son las zonas en peligro extremo Fuente: Canva

Argentina empezó la semana con una ola polar que trae temperaturas bajo cero en diferentes provincias del territorio nacional.

Según la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrán lluvias constantes por tres días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento.

Las condiciones meteorológicas se profundizarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo en algunas áreas del país.

Llega un diluvio histórico con nevadas y fuertes tormentas

El SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas, nevadas y vientos intensos en la Patagonia, Cuyo y el NOA .

En la Patagonia, dos sistemas de baja presión provocarán lluvias, nevadas y un fuerte incremento del viento.

Desde este miércoles, habrá nevadas y lluvias intensas, que afectarán los sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Se espera acumulación de nieve y lluvias densas de hasta 30 mm, mientras que las ráfagas de viento podrían superar los 70 y hasta los 80 kilómetros por hora en áreas de la estepa patagónica.

Un fuerte temporal ingresó durante la madrugada del viernes a la provincia de Río Negro. Generado con IA.

En tanto, hay alerta en San Luis, el oeste de Córdoba y el sur de La Rioja por ráfagas del norte que pueden superar los 65 km/h. En zonas de alta montaña de Jujuy, Salta y Catamarca, se prevén condiciones muy ventosas.

Las lluvias serán constantes y podrían generarse fuertes ráfagas de viento.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas mejorarán en la provincia de Buenos Aires. Los vientos del sector norte elevarán las marcas térmicas de forma paulatina a lo largo de la semana.

Para el jueves 16, la máxima será de 20° y la mínima de 14°. El viernes 17 se espera una máxima de 19° y una mínima de 15°.