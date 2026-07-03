Oficial | Los aeropuertos de CDMX, Guadalajara y Cancún impedirán la salida del país a quienes posterguen el trámite de actualización del pasaporte. (Representación creada con IA)

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Quienes tengan previsto viajar al extranjero desde los aeropuertos de Ciudad de México, Guadalajara o Cancún deben revisar con anticipación la vigencia y el estado físico de su pasaporte. Aunque el trámite de renovación depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un documento vencido o que no cumpla con los requisitos puede impedir el embarque.

Muchos viajeros dejan la renovación para último momento y descubren el problema recién el día del vuelo. En el aeropuerto se verificará la documentación antes del abordaje y pueden negar el acceso al avión cuando el pasaporte está vencido, presenta daños o no cumple con las condiciones exigidas por el país de destino.

Qué puede impedir que un pasajero salga de México

Para viajar en un vuelo internacional desde México es indispensable contar con un pasaporte vigente durante todo el viaje y en buenas condiciones. Un documento con hojas faltantes, tachaduras, roturas o deterioros importantes también puede ser rechazado.

Además, aunque México no exige que el pasaporte tenga seis meses de vigencia restante para salir del país, muchos destinos sí mantienen esa condición. En esos casos, la aerolínea puede impedir el embarque desde el aeropuerto mexicano si el documento no cumple con la normativa del país de destino.

También es importante recordar que el Instituto Nacional de Migración (INM) no realiza el trámite de expedición o renovación del pasaporte. Esa gestión corresponde exclusivamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante cita previa.

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Cómo renovar el pasaporte mexicano en 2026

La SRE mantiene el sistema de cita obligatoria y gratuita para obtener o renovar el pasaporte. El turno puede solicitarse a través del portal oficial de citas de la dependencia, por teléfono o mediante WhatsApp al número habilitado por la Secretaría.

Antes de acudir a la cita es necesario realizar el pago de derechos en bancos autorizados o mediante banca en línea. La dependencia advierte que no deben efectuarse depósitos en tiendas de conveniencia ni a cuentas personales.

Durante la cita ya no es necesario llevar fotografías, ya que la propia SRE toma la imagen, las huellas digitales y realiza la lectura del iris como parte del procedimiento habitual. En la mayoría de las oficinas del país, el documento se entrega el mismo día.

Si el pasaporte anterior está dañado, la gestión se realiza como un trámite de primera expedición. En caso de robo o extravío, primero debe levantarse el acta correspondiente ante el Ministerio Público antes de solicitar uno nuevo.

Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026

Los costos vigentes desde el 1 de enero de 2026, conforme a la Ley Federal de Derechos, son los siguientes:

1 año: $920 pesos (exclusivo para menores de tres años o casos especiales).

3 años: $1,795 pesos .

6 años: $2,440 pesos .

10 años: $4,280 pesos (solo para mayores de edad).

Las personas mayores de 60 años, quienes acrediten una discapacidad y los trabajadores agrícolas temporales en Canadá pueden acceder a un descuento del 50% sobre el costo del trámite, siempre que presenten la documentación correspondiente.