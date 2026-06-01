Confirmado: ANSES lanzó un nuevo beneficio para los jubilados y llega un nuevo bono extraordinario

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $ 70.000 para jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones administradas por ANSES durante junio de 2026.

La medida ya fue oficializada mediante un decreto y busca reforzar los ingresos de los sectores con haberes más bajos.

El beneficio será abonado junto con las prestaciones mensuales y alcanzará a millones de personas que forman parte del sistema previsional argentino.

Bono ANSES de $ 70.000: quiénes lo recibirán

El refuerzo económico estará destinado a jubilados y pensionados que perciben prestaciones contributivas a través de ANSES, así como también a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Además, accederán al bono quienes cobren pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más y otros beneficios de carácter asistencial contemplados por la normativa vigente.

Para cobrar el refuerzo, la prestación deberá encontrarse activa al momento de la liquidación correspondiente al mes de junio.

Confirmado: ANSES lanzó un nuevo beneficio para los jubilados y llega un nuevo bono extraordinario

¿Cómo se pagará el bono extraordinario?

De acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, quienes perciban un haber equivalente o inferior a la jubilación mínima recibirán el monto completo de $ 70.000.

En cambio, los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superen ese piso cobrarán un monto proporcional. El objetivo es que, sumando el bono, alcancen un límite determinado por la combinación del haber mínimo vigente y el refuerzo extraordinario.

De esta manera, el beneficio será decreciente para quienes perciban ingresos superiores a la mínima.

Una ayuda que no tendrá descuentos

La normativa establece que el bono tendrá carácter extraordinario y no remunerativo. Esto significa que no estará sujeto a retenciones ni descuentos y tampoco será tomado en cuenta para el cálculo de otros beneficios o conceptos previsionales.

Asimismo, en los casos de pensiones compartidas entre varios copartícipes, estos serán considerados como un único beneficiario a los efectos de determinar el derecho al cobro del refuerzo.

¿Por qué el Gobierno mantiene el bono para jubilados?

Según los fundamentos de la medida, el objetivo es acompañar a los adultos mayores con menores ingresos frente al impacto del costo de vida y contribuir al sostenimiento de su capacidad de compra.

Para garantizar la implementación del beneficio, el Ejecutivo también dispuso las adecuaciones presupuestarias necesarias y facultó a ANSES para dictar las normas complementarias que permitan concretar el pago.

¿Cuándo se cobra el bono ANSES de junio 2026?

El refuerzo será abonado junto con los haberes previsionales correspondientes a junio de 2026, respetando el calendario de pagos habitual de ANSES.

De esta manera, jubilados, pensionados, titulares de la PUAM y beneficiarios de pensiones no contributivas volverán a recibir el bono extraordinario de hasta $70.000, una asistencia que el Gobierno decidió mantener para los sectores de menores ingresos del sistema previsional.