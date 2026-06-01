Confirmado: ANSES lanzó un nuevo beneficio para los jubilados y llega un nuevo bono extraordinario

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El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $ 70.000 para jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones administradas por ANSES durante junio de 2026.
La medida ya fue oficializada mediante un decreto y busca reforzar los ingresos de los sectores con haberes más bajos.
El beneficio será abonado junto con las prestaciones mensuales y alcanzará a millones de personas que forman parte del sistema previsional argentino.
Bono ANSES de $ 70.000: quiénes lo recibirán
El refuerzo económico estará destinado a jubilados y pensionados que perciben prestaciones contributivas a través de ANSES, así como también a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Además, accederán al bono quienes cobren pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más y otros beneficios de carácter asistencial contemplados por la normativa vigente.
Para cobrar el refuerzo, la prestación deberá encontrarse activa al momento de la liquidación correspondiente al mes de junio.
¿Cómo se pagará el bono extraordinario?
De acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, quienes perciban un haber equivalente o inferior a la jubilación mínima recibirán el monto completo de $ 70.000.
En cambio, los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superen ese piso cobrarán un monto proporcional. El objetivo es que, sumando el bono, alcancen un límite determinado por la combinación del haber mínimo vigente y el refuerzo extraordinario.
De esta manera, el beneficio será decreciente para quienes perciban ingresos superiores a la mínima.
Una ayuda que no tendrá descuentos
La normativa establece que el bono tendrá carácter extraordinario y no remunerativo. Esto significa que no estará sujeto a retenciones ni descuentos y tampoco será tomado en cuenta para el cálculo de otros beneficios o conceptos previsionales.
Asimismo, en los casos de pensiones compartidas entre varios copartícipes, estos serán considerados como un único beneficiario a los efectos de determinar el derecho al cobro del refuerzo.
¿Por qué el Gobierno mantiene el bono para jubilados?
Según los fundamentos de la medida, el objetivo es acompañar a los adultos mayores con menores ingresos frente al impacto del costo de vida y contribuir al sostenimiento de su capacidad de compra.
Para garantizar la implementación del beneficio, el Ejecutivo también dispuso las adecuaciones presupuestarias necesarias y facultó a ANSES para dictar las normas complementarias que permitan concretar el pago.
¿Cuándo se cobra el bono ANSES de junio 2026?
El refuerzo será abonado junto con los haberes previsionales correspondientes a junio de 2026, respetando el calendario de pagos habitual de ANSES.
De esta manera, jubilados, pensionados, titulares de la PUAM y beneficiarios de pensiones no contributivas volverán a recibir el bono extraordinario de hasta $70.000, una asistencia que el Gobierno decidió mantener para los sectores de menores ingresos del sistema previsional.