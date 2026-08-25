Buenos Aires se convierte en el epicentro mundial del tango.

Buenos Aires vuelve a convertirse en el epicentro mundial del tango con una nueva edición de un evento que reunirá a miles de artistas, bailarines y amantes del 2x4 de todo el mundo. Del 19 de agosto al 2 de septiembre, la Ciudad ofrecerá una programación completamente gratuita en más de 50 sedes distribuidas en 34 barrios porteños.

La propuesta contará con la participación de casi 800 parejas provenientes de más de 45 países y alrededor de 2.000 artistas, que formarán parte de conciertos, milongas, exhibiciones, clases, espectáculos de danza, proyecciones, muestras y encuentros vinculados con la cultura tanguera.

Cuándo y dónde es el gran evento de tango en Buenos Aires

El festival se desarrolla del 19 de agosto al 2 de septiembre en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires.

La programación se extenderá por más de 50 sedes, entre las que se encuentran lugares emblemáticos como la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, el Teatro Colón, el Teatro San Martín y la Casa de la Cultura.

También habrá actividades en museos, bares notables, salones de baile y otros espacios culturales porteños.

Cómo conseguir entradas gratis para el festival de tango

Una de las principales características del evento es que la entrada es gratuita.

Sin embargo, la modalidad de acceso depende de cada actividad. Algunas propuestas requieren reserva previa con 72 horas de anticipación, mientras que otras funcionan bajo la modalidad de ingreso por orden de llegada.

Por eso, quienes quieran participar deberán consultar previamente la programación y verificar qué sistema corresponde a cada espectáculo.

La programación completa se puede consultar en el catálogo oficial del evento.

Buenos Aires se convierte en el epicentro mundial del tango. Ciudad de Buenos Aires.

Una apertura con Abel Pintos y Vicentico

La inauguración se realizará el miércoles 19 de agosto a las 20 horas en la Usina del Arte, con una producción especialmente preparada para dar comienzo al festival.

El espectáculo contará con la participación de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci, junto con Abel Pintos, Vicentico, Milagros Amud y la Camerata Argentina de Cuerdas, bajo la dirección de Pablo Agri.

El Teatro Colón será escenario del gran cierre

El festival tendrá su cierre el 30 de agosto en el Teatro Colón, con una presentación especial del Sexteto Mayor.

La agrupación realizará un recorrido por algunos de los arreglos más representativos de su extensa trayectoria y contará con un invitado internacional de lujo: el bandoneonista japonés Ryota Komatsu, quien se presentará junto a su quinteto.

Conciertos, milongas y clases de tango gratis

La agenda fue diseñada para mostrar las distintas expresiones que forman parte del tango actual.

Habrá conciertos, exhibiciones de baile, clases, milongas, proyecciones, muestras, encuentros y una feria de productos , con propuestas tanto para quienes conocen profundamente el género como para quienes quieren acercarse por primera vez.

La programación incluirá desde grandes orquestas típicas y propuestas de música de cámara hasta espectáculos de danza escénica y presentaciones de nuevos artistas.

También habrá espacios dedicados al cancionero tradicional, nuevos repertorios y proyectos comunitarios, además de la participación de artistas invitados de otros países.

El Teatro Colón será escenario del gran cierre. Fuente: Shutterstock

Mundial de Tango: cuándo son las finales

Uno de los grandes atractivos será el Campeonato Mundial de Baile de Tango, una de las competencias más importantes del género a nivel internacional.

La competencia reunirá a bailarines de distintos países que se enfrentarán en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario.

Las grandes finales se realizarán el martes 1 y miércoles 2 de septiembre en el Teatro Gran Rex, donde las parejas buscarán quedarse con el título mundial.

El certamen contará con participantes de más de 45 países, tanto profesionales como aficionados, que llegarán a Buenos Aires para competir y formar parte de una de las celebraciones más importantes de la cultura tanguera.

Un festival que convierte a Buenos Aires en la capital mundial del tango

Con cientos de actividades gratuitas, miles de artistas y una programación que recorre buena parte de la Ciudad, el evento propone celebrar tanto la tradición como las nuevas formas de entender el tango.

Durante dos semanas, Buenos Aires será nuevamente el punto de encuentro de bailarines, músicos, artistas y fanáticos del 2x4, con propuestas para disfrutar en escenarios históricos y espacios culturales de distintos barrios porteños.