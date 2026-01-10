Carlos Gardel, el cantante de tangos que murió en Medellín habría nacido en Uruguay y no en la Argentina, según un acta.

Carlos Gardel, quien murió en Medellín en 1935. Su nacionalidad sigue en debate tras el hallazgo de un acta uruguaya.

La Comisión Gardel Rioplatense presentó un acta del Consulado de Uruguay en Buenos Aires fechada el 8 de octubre de 1920. El documento certifica que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. Este hallazgo reabre una controversia centenaria sobre el verdadero origen del máximo exponente del tango.

El acta funcionó como partida de nacimiento provisional. Gardel la tramitó cuando estaba indocumentado y necesitaba regularizar su situación migratoria. Con este certificado posteriormente obtuvo la ciudadanía argentina. El documento fue encontrado en noviembre de 2025 y la primicia fue publicada por el semanario uruguayo Búsqueda.

Un acta consular que desafía la versión francesa

El registro establece que Gardel declaró ser hijo de Carlos y María Gardel, ambos ciudadanos uruguayos fallecidos. Su profesión figura como artista y su estado civil como soltero. Entre los testigos que lo acompañaron estaba José Razzano, su mejor amigo y colaborador musical.

Gustavo Colman, investigador de la Comisión Gardel Rioplatense, explicó que el cantante realizó el trámite por voluntad propia. “Él una tarde caminando por Buenos Aires decidió nacionalizarse. Fue al consulado y lo hizo con su nombre artístico porque no podía usar el nombre de sus padres biológicos”, señaló. El documento tiene plena validez legal como cualquier registro civil oficial.

¿Dónde nació realmente Carlos Gardel?

Existen tres teorías principales sobre el lugar de nacimiento del Zorzal Criollo. La versión francesa, la más aceptada académicamente, sostiene que nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890 como Charles Romuald Gardes. Esta hipótesis cuenta con un certificado de nacimiento hallado en Francia y respaldo de investigaciones universitarias.

La teoría uruguaya afirma que nació en Tacuarembó entre 1883 y 1887. Sectores culturales de Uruguay promueven esta versión desde la década de 1960. En 2013, el matemático Eduardo Cuitiño publicó el libro “Gardel, el muerto que habla” con evidencias científicas que apoyaban esta tesis. Una tercera versión, menos difundida, sugiere que habría nacido en Buenos Aires o Montevideo.

Expertos argentinos cuestionan la autenticidad del documento

Especialistas argentinos en la vida de Gardel se mostraron escépticos ante el hallazgo. Señalan que el acta refleja solo un testimonio de un momento puntual. La inscripción de un lugar y fecha de nacimiento en un documento oficial resulta informativa pero no concluyente, según los investigadores.

La vida de Gardel estuvo marcada por traslados constantes y uso de documentos diversos. Sus necesidades laborales lo forzaban a adaptar su identidad según las circunstancias. Algunos expertos sugieren que el trámite pudo responder a razones prácticas, como evitar obligaciones con Francia durante la Primera Guerra Mundial. El documento deberá someterse a análisis técnicos de tinta, papel, filigranas, caligrafía y sellos para verificar su autenticidad.

El legado de Gardel en Medellín permanece intacto

Carlos Gardel falleció el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. El cantante se encontraba en plena gira latinoamericana. Había actuado en Barranquilla, Cartagena y Bogotá antes de llegar a la capital antioqueña. En el siniestro también murieron varios miembros de su grupo, incluyendo al compositor Alfredo Le Pera.

Medellín adoptó el tango como parte de su identidad cultural tras la tragedia. La ciudad tiene lugares dedicados al artista como la Casa Gardeliana en el barrio Manrique y una estatua en la calle 45, hoy llamada Carlos Gardel. Cada 24 de junio, miles de personas se reúnen en el Cementerio de San Pedro para honrar su memoria. El Festival Internacional del Tango de Medellín, que se celebra anualmente, es testimonio del vínculo eterno entre la ciudad y el Zorzal Criollo.