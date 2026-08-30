El calendario de descansos suma una nueva jornada no laborable oficializada para el comienzo del mes de septiembre.

La medida beneficiará directamente a miles de trabajadores que podrán extender el descanso del fin de semana, otorgando un marco de pausa en las actividades administrativas y financieras en una zona clave de la provincia de Buenos Aires.

El asueto administrativo alcanzará tanto al personal de la administración pública local como a los empleados de las sucursales del Banco Provincia radicadas en el sector.

Por qué se decretó feriado este 1 de septiembre

La jornada festiva responde al aniversario de la fundación oficial de la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi , ubicada en el partido de Villarino, la cual tuvo su origen institucional el 1 de septiembre de 1912.

Durante esta fecha emblemática para la comunidad, se llevarán a cabo diversas actividades conmemorativas, actos protocolares y eventos culturales para celebrar un nuevo año de su creación.

Es oficial | Decretan feriado el martes 1 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo confirmado para ciertos trabajadores ChatGPT

Al declararse el cese de tareas obligatorias en el ámbito público local, los pobladores contarán con tres días de descanso seguidos para disfrutar de las propuestas gastronómicas y recreativas programadas.

Cuándo serán los próximos feriados a nivel nacional

A diferencia de las celebraciones de alcance municipal o distrital, el calendario nacional no contempla feriados generales durante el noveno mes del año .