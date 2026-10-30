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Los interruptores de luz acumulan polvo, grasa y marcas de los dedos con el uso diario. Con el tiempo, las tapas de plástico blanco también pueden adquirir un tono amarillento que hace que las paredes se vean descuidadas.

La limpieza puede hacerse con elementos que suelen estar en casa, como un paño suave, agua y jabón neutro. La clave es evitar que la humedad entre en el mecanismo eléctrico y no utilizar sustancias abrasivas que puedan rayar, opacar o deteriorar el plástico.

Cómo limpiar los interruptores de luz sin dañar el plástico

El primer paso es cortar la corriente desde el tablero eléctrico antes de limpiar el interruptor. Después, hay que asegurarse de que las manos y los materiales estén secos por fuera y preparar un paño suave apenas humedecido con agua y una pequeña cantidad de jabón neutro.

El fabricante de componentes eléctricos Leviton recomienda limpiar los interruptores y sus placas con un paño húmedo y jabón suave, sin aplicar líquidos directamente sobre el dispositivo. También advierte que la humedad puede ingresar en el mecanismo y provocar daños.

Para realizar la limpieza:

Pasar el paño suavemente por la superficie y los bordes accesibles.

Retirar los restos de jabón con otro paño apenas humedecido con agua limpia, sin empapar.

Secar por completo con un paño limpio y seco.

Esperar a que la superficie esté totalmente seca antes de restablecer la corriente.

Un paño suave, agua y jabón neutro permiten limpiar los interruptores de luz sin rayar el plástico ni dañar el mecanismo eléctrico. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Audiencias

Cómo sacar las manchas amarillas de los interruptores blancos

Cuando el plástico blanco pierde su color original, lo primero es intentar retirar la suciedad acumulada con agua y jabón suave.

Si el amarillamiento se debe a grasa, polvo o residuos de las manos, una limpieza delicada puede mejorar su aspecto sin necesidad de recurrir a productos agresivos.

El American Cleaning Institute recomienda comenzar por los métodos menos agresivos, utilizar limpiadores no abrasivos y comprobar las indicaciones del fabricante. También aconseja probar cualquier producto nuevo en una zona poco visible para verificar que no altere el material.

Si las manchas persisten, conviene tener en cuenta que no todo el color amarillo es suciedad. El plástico puede cambiar de tonalidad por el envejecimiento del material y la exposición ambiental .

Qué productos no conviene usar para limpiar los interruptores

Los limpiadores abrasivos pueden rayar el plástico, mientras que ciertas sustancias químicas pueden opacarlo, decolorarlo o deteriorarlo.

Según el American Cleaning Institute, es recomendable evitar los productos abrasivos y los que contienen amoníaco cuando no están indicados para el plástico. También aconseja respetar las instrucciones específicas de cada superficie.

Para no arruinar los interruptores, conviene evitar:

Esponjas metálicas y polvos abrasivos : pueden rayar la superficie.

Alcohol, solventes y limpiadores fuertes : no deben utilizarse sin comprobar antes su compatibilidad con el material y las indicaciones del fabricante.

Lavandina concentrada : no es una solución universal para blanquear plásticos y puede alterar su apariencia.

Rociadores y aerosoles : pueden introducir líquido en el mecanismo eléctrico.

Cada cuánto limpiar los interruptores y cuándo hay que cambiarlos

Los interruptores son superficies de contacto frecuente, por lo que conviene limpiarlos periódicamente y cuando presenten suciedad visible.

Además de mantenerlos limpios, es importante observar si presentan señales de deterioro. El ENRE recomienda reemplazar los interruptores y tomacorrientes que se recalientan rápidamente o tienen manchas negras u otros indicios de quemaduras localizadas .

Ante esas señales, hay que dejar de utilizarlos y solicitar la revisión de un electricista matriculado.