En el mercado argentino construir una casa es cada vez más caro y lento, sin embargo, en el último tiempo empezó a ganar terreno una alternativa importada desde China. Se trata de viviendas modulares que se arman en pocas horas, tienen un precio bajo por metro cuadrado y se consiguen en plataformas de venta online como, por ejemplo, Mercado Libre. La propuesta genera mucho interés, aunque también tiene condicionantes que hay que evaluar antes de avanzar. Son estructuras de acero galvanizado identificadas como modelo KTZ013, que se ofrecen por un valor base aproximado de $1.090.141 por metro cuadrado. Estas viviendas cuentan con las siguientes características: En este sentido, existen tres opciones disponibles: Los paneles son tipo sándwich con opciones de EPS, lana de roca o poliuretano, todos con función térmica y acústica. Las puertas vienen en acero o aluminio con doble vidrio, el piso es multicapa con revestimiento de PVC y la instalación eléctrica llega completa con disyuntor, enchufes y luminarias. El valor por metro cuadrado es solo el punto de partida. Hay una serie de costos adicionales que pueden cambiar la ecuación: El atractivo principal está en resolver dos problemas a la vez: los costos crecientes de construcción y los tiempos de obra prolongados que caracterizan al mercado inmobiliario porteño. Pero como en toda compra de este tipo, el precio mencionado es solo el comienzo y se deberán tener en cuenta todas las travas señaladas anteriormente.