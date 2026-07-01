El ser humano está a punto de romper uno de los límites biológicos más antiguos de su evolución, la incapacidad de ver más allá del espectro visible . En lo que ya se califica como un hito de la ingeniería biomédica, investigadores desarrollaron un revolucionario dispositivo óptico transparente que permite percibir la luz infrarroja.

Este sorprendente avance científico fue desarrollado de manera conjunta por expertos de la Universidad de Ciencia de China y la Universidad de Massachusetts . La innovación consiste en el diseño de unos lentes de contacto avanzados que funcionan sin necesidad de baterías ni fuentes de energía externas.

¿Cómo funcionan las lentes infrarrojas?

El secreto detrás de estos lentes dignos de una película de espías radica en el uso de la nanotecnología avanzada. El dispositivo incorpora una matriz de fotorreceptores ultra delgados que tienen la propiedad única de absorber la luz infrarroja cercana. Las partículas atrapan los fotones invisibles de alta longitud de onda y los transforman en luz visible que el ojo sí procesa.

Este hallazgo promete abrir una nueva era en la interacción humana con el entorno, transformando por completo la visión nocturna.

Lo más fascinante del avance es que esta percepción no se apaga cuando bajamos los párpados por completo . Los investigadores confirmaron que la luz infrarroja cercana penetra el tejido de la piel humana con mucha mayor eficacia. Al cerrar los ojos, el usuario puede recibir e interpretar señales ópticas infrarrojas con una nitidez aún mayor.

Actualmente, las pruebas preliminares demostraron que los participantes equipados con estas lentillas transparentes pueden detectar la dirección de haces infrarrojos. También lograron decodificar señales parpadeantes emitidas por luces LED sin sufrir ningún tipo de alteración en su visión cotidiana. Aunque el proyecto se encuentra en fase de optimización, el prototipo ya demostró una eficacia sin precedentes de manera segura.

Los beneficios de este nuevo avance

Las aplicaciones potenciales de un dispositivo de esta categoría abarcan múltiples industrias estratégicas y de seguridad. En el ámbito del rescate, estos lentes permitirían a los brigadistas navegar en entornos colmados de humo o total oscuridad. Además, abre un campo innovador para la encriptación de datos visuales y la lucha efectiva contra la falsificación.

Los científicos anunciaron en la revista Cell que este logro podría sentar las bases para herramientas revolucionarias en operaciones de rescate .

Por otra parte, los investigadores señalan una importante implicancia médica para el futuro de la salud. La capacidad de modificar las longitudes de onda podría adaptarse para ayudar a personas que padecen de daltonismo. Al ser lentillas delgadas de bajo costo de fabricación, el debate sobre dotar a los humanos de “superpoderes” ya comenzó.

Otra revolución para recuperar la vista

Este hito corre en paralelo con otro impresionante avance en la bioelectrónica orientada a la salud ocular de las personas. Científicos de la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur, desarrollaron una retina artificial flexible fabricada con metal líquido. El dispositivo está diseñado específicamente para devolverle la visión a pacientes que sufren de degeneración retiniana grave .