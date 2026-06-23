Descubrimiento sin precedentes | Revelaron qué hay en el interior del Triángulo de las Bermudas y por qué nació su leyenda

El Triángulo de las Bermudas, esa mítica región del océano Atlántico comprendida entre Miami, Puerto Rico y las islas Bermudas, ha alimentado la imaginación popular durante décadas con relatos de desapariciones inexplicables y fenómenos paranormales.

Sin embargo, la ciencia y los registros de los organismos oficiales han arrojado luz definitiva sobre este enigma. Un análisis detallado de la geología marina y las estadísticas globales revela qué hay realmente en el interior de esta zona y desmiente de forma contundente la supuesta maldición histórica.

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El verdadero descubrimiento geológico bajo las islas

Recientes investigaciones geocientíficas han identificado una anomalía estructural masiva directamente debajo de las islas Bermudas. Se trata de una inusual capa de roca volcánica maciza, de aproximadamente 20 kilómetros de espesor, incrustada profundamente bajo la corteza oceánica y dentro de la placa tectónica.

Este hallazgo, catalogado como un descubrimiento sin precedentes, explica por primera vez un misterio puramente geológico: la estabilidad de las islas. Esta colosal plataforma de roca es la razón por la cual el archipiélago se mantiene elevado y no se ha hundido en el océano tras más de 30 millones de años de inactividad volcánica.

A pesar del impacto de este hallazgo científico, los investigadores aclaran que esta formación de roca maciza no emite ninguna atracción magnética anómala ni altera los sistemas de navegación de barcos o aviones . La estructura es completamente inerte respecto a los mitos que rodean la superficie.

La topografía marina y las fuerzas extremas de la naturaleza

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), el interior de esta región destaca por albergar una geografía submarina de extremos y dinámicas ambientales muy complejas.

Por un lado, coexisten arrecifes de coral sumamente poco profundos que históricamente han provocado encallamientos mecánicos en embarcaciones que se desvían de las rutas seguras.

Por el otro, el área limita con la Fosa de Puerto Rico, uno de los puntos más profundos del planeta que supera los 8000 metros de profundidad, lo que imposibilita la recuperación de restos materiales en caso de hundimiento.

A esto se suma la influencia de la Corriente del Golfo, una potente corriente marina que actúa como un auténtico “río submarino” de gran velocidad. Cualquier residuo, naufragio o resto de un accidente aéreo es disipado y arrastrado por estas aguas turbulentas en cuestión de minutos, borrando evidencias físicas de forma casi inmediata y propiciando la narrativa de las “desapariciones misteriosas”.

Las estadísticas reales frente al mito de las desapariciones

Tanto la Guardia Costera como la Marina de los Estados Unidos mantienen registros exhaustivos sobre el tráfico y los incidentes en la zona. Las declaraciones oficiales de ambas instituciones coinciden de forma unánime: el porcentaje de accidentes en el Triángulo de las Bermudas no es superior al de cualquier otra región del planeta con una densidad de tráfico similar.

Al ser uno de los corredores marítimos y aéreos más transitados del mundo —conectando de forma masiva a América, el Caribe y Europa—, la cantidad neta de percances responde estrictamente a una variable de probabilidad estadística.

Asimismo, en estudios globales de seguridad realizados por organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), donde se catalogan las diez rutas de navegación más peligrosas del mundo debido al mal clima o accidentes recurrentes, el Triángulo de las Bermudas ni siquiera figura en la lista.

El mito, nacido a mediados del siglo XX tras la pérdida del Vuelo 19 en 1945 y popularizado con fines comerciales en la década de 1970, carece de sustento real y se explica mediante la combinación de factores meteorológicos extremos, fallas humanas y una geografía natural traicionera.