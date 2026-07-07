Los dinosaurios no eran como creíamos: Estados Unidos halló una prueba de hace 150 millones de años que obliga a reescribir la historia.

Un grupo de especialistas desarrolló una innovadora plataforma digital que permite viajar en el tiempo de forma virtual. Esta herramienta web promete transformar la manera de conocer la historia de nuestro planeta desde cualquier dispositivo conectado a internet y conocer cómo se vivía en la era de los dinosaurios.

El paleontólogo estadounidense Ian Webster diseñó este proyecto interactivo para todo tipo de usuarios. El científico combinó complejos modelos geológicos con bases de datos avanzadas para reconstruir las diferentes eras de la Tierra.

¿Cómo era la vida en la época de los dinosaurios?

El novedoso sistema visual se denomina Ancient Earth y funciona como un globo terráqueo tridimensional completamente móvil. El desarrollo informático permite observar la división de los continentes a lo largo de un período de 750 millones de años.

Webster utilizó los datos tectónicos del software abierto GPlates para simular los movimientos de las placas terrestres. El especialista unió esta tecnología con mapas antiguos para ubicar direcciones actuales exactas dentro de la geografía prehistórica .

La base informativa del mapa incluye la distribución de los dinosaurios que habitaron el suelo terrestre durante la era Mesozoica. Los registros fósiles aparecen geolocalizados para ofrecer detalles precisos sobre la fauna nativa de cada territorio.

El mapa funciona como una web.

El mapa muestra que muchas ciudades actuales estaban sumergidas bajo océanos profundos o unidas a continentes lejanos. Esta recreación científica ayuda a comprender cómo la superficie del planeta cambió drásticamente antes de la caída del meteorito.

¿Cómo usar la plataforma y buscar tu dirección?

El uso de esta herramienta digital es gratuito y no requiere la instalación de ninguna aplicación especial. Los usuarios pueden acceder directamente desde el navegador web para comenzar la exploración histórica de sus propios hogares.

La interfaz posee una barra de búsqueda simple en la parte superior de la pantalla principal. El usuario debe ingresar el nombre de su ciudad y el país correspondiente para activar el rastreador temporal.

El sistema desplaza el globo terráqueo de forma automática hacia la ubicación geográfica seleccionada por el visitante. El mapa marca el punto exacto del domicilio y despliega una lista lateral con los fósiles encontrados en esa región.

La plataforma ofrece filtros adicionales para seleccionar épocas específicas como el período Jurásico o el Triásico. Cada nombre de dinosaurio contiene un enlace directo con imágenes exclusivas y características biológicas de la especie.

Viví la experiencia en este enlace.