La acumulación de grasa quemada y salpicaduras en los quemadores de la cocina suele convertirse en uno de los dolores de cabeza más habituales del hogar.

Con el uso diario, los restos de comida se adhieren fuertemente al metal por el calor, volviendo ineficaces a los detergentes comunes y obligando a pasar largo tiempo refregando con esponjas de aluminio que terminan rayando las piezas .

Frente a los desengrasantes comerciales de costo elevado y olores penetrantes, existe una solución casera muy popular que resuelve el problema de forma rápida.

Utilizando bicarbonato de sodio como ingrediente base, se logra ablandar la suciedad pegada sin dañar el esmalte ni las partes metálicas de las hornallas.

Paso a paso: cómo elaborar y aplicar el preparado

Para poner en marcha esta técnica de limpieza no se requieren elementos complejos , solo elementos básicos que suelen estar presentes en cualquier alacena:

Preparación de la pasta : colocar en un recipiente dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio junto con una pequeña cantidad de agua tibia o caliente . Mezclar hasta obtener una consistencia espesa.

Aplicación directa : retirar las hornallas y quemadores secos. Esparcir la pasta de manera uniforme sobre las partes con grasa acumulada , asegurando cubrir las zonas más oscurecidas.

Efecto de reposo : dejar actuar la mezcla entre 15 y 20 minutos . El poder abrasivo suave del bicarbonato junto al calor actuará aflojando la capa de suciedad.

Enjuague final: frotar suavemente con una esponja común o un cepillo pequeño y retirar los restos con un paño húmedo antes de secar bien las piezas.

Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El truco extra para potenciar el brillo

Para potenciar el resultado final sobre las piezas de metal, se puede rociar un chorro de vinagre blanco sobre la pasta de bicarbonato justo antes de frotar.

La reacción efervescente que se genera entre ambos compuestos desprende incrustaciones difíciles y deja una terminación reluciente.

Secar completamente cada pieza antes de volver a colocarla resulta fundamental para evitar que la humedad tape los orificios del gas y afecte el funcionamiento de la llama.