A la hora de preparar un buen mate , la atención suele centrarse en controlar la temperatura del agua para no quemar la yerba o en sacar el polvo excesivo para evitar que la bombilla se tape.

Sin embargo, existe una costumbre sumamente extendida entre los tomadores que arruina el sabor de la infusión en cuestión de minutos.

El hábito involuntario de mover la bombilla mientras se ceba rompe el equilibrio de la cebada, acelera el lavado de la yerba y provoca que el mate pierda intensidad de forma prematura.

Por qué mover la bombilla arruina la cebada

La bombilla cumple una función que va más allá de actuar como un simple sorbete : funciona como el eje estructural que sostiene la pared de yerba seca y canaliza el flujo del agua.

Al moverla, girarla o remover la yerba dentro del recipiente, se destruye el canal interno generado por la hidratación inicial, haciendo que el agua caliente penetre de golpe en la pared seca de reserva.

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Este desarme provoca dos consecuencias inmediatas en la calidad de la infusión:

Lavado acelerado del mate: Al desmoronarse la pared de yerba seca, todo el contenido del recipiente entra en contacto directo con el agua al mismo tiempo. Esto extrae el sabor de forma abrupta en un par de cebadas, dejando la infusión insípida rápidamente.

Obstrucción del filtro: La maniobra desacomoda el asentamiento de la paleta en el fondo del mate, permitiendo que el polvo y los palillos finos ingresen directamente por los orificios del filtro y tapen la bombilla.

La regla de oro para mantener la bombilla fija

Para garantizar una cebada duradera y con el sabor parejo de principio a fin, la bombilla debe colocarse una sola vez al armar el mate y permanecer inamovible durante toda la ronda.

El procedimiento correcto exige insertar la bombilla en la zona húmeda del mate tapando el pico superior con el dedo pulgar, lo que evita que la presión del aire empuje el polvo hacia el interior del tubo.

Una vez que la base de la paleta toca el fondo del recipiente, la bombilla debe quedar recostada firmemente sobre la pared de yerba y no volver a tocarse ni ajustarse hasta que sea necesario renovar la cebada por completo.