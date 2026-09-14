Singapur avanza con uno de los proyectos de infraestructura marítima más ambiciosos del mundo. En la costa oeste del país se construye Tuas Port, un enorme complejo portuario que busca convertirse en uno de los mayores y más avanzados del planeta, con operaciones altamente automatizadas y una capacidad proyectada de 65 millones de contenedores al año.

Para levantar parte de esta gigantesca infraestructura, los ingenieros utilizan 227 enormes cajones de hormigón de unos 10 pisos de altura. Estas estructuras forman parte de la segunda fase de construcción y se utilizarán para crear aproximadamente 9,1 kilómetros de muro marítimo.

Así será el megapuerto que Singapur construye sobre el mar

Cuando el proyecto esté completamente desarrollado, Tuas Port ocupará alrededor de 1.337 hectáreas, una superficie equivalente a unos 3.300 campos de fútbol. La infraestructura tendrá 66 atracaderos distribuidos a lo largo de 26 kilómetros de muelles y estará preparada para recibir algunos de los buques portacontenedores más grandes del mundo.

La construcción se divide en cuatro fases. La primera ya permitió poner en funcionamiento los primeros atracaderos, mientras que las obras continúan para ampliar progresivamente la superficie y la capacidad del complejo.

El objetivo final es concentrar en Tuas las operaciones portuarias de contenedores que actualmente se encuentran distribuidas en diferentes terminales de Singapur.

¿Por qué están colocando 227 bloques gigantes de hormigón?

Los 227 cajones de hormigón forman parte de la estructura marítima de la Fase 2. Según la autoridad portuaria de Singapur, estos elementos se utilizan para construir un tramo de aproximadamente 9,1 kilómetros de muro marítimo.

Los cajones tienen una dimensión extraordinaria: cada uno alcanza una altura similar a la de un edificio de 10 pisos y pesa miles de toneladas. Su función es formar las paredes de la infraestructura portuaria y contribuir a contener las zonas que se están desarrollando sobre terrenos ganados al mar.

La Fase 2 contempla además una superficie de recuperación de tierras de aproximadamente 387 hectáreas y una estructura de muelle de unos 8,6 kilómetros, de acuerdo con la autoridad marítima de Singapur.

Gigantescos bloques de hormigón marcan el ritmo de la expansión portuaria.

Un puerto que funcionará con automatización y robots

Tuas Port no se destaca solamente por sus dimensiones. El proyecto fue concebido como un puerto inteligente y automatizado, con tecnología destinada a reducir la intervención manual en distintas operaciones.

El complejo utilizará grúas automatizadas y vehículos guiados automáticamente para trasladar contenedores entre las áreas de almacenamiento y los muelles. Parte de las operaciones también será gestionada de manera remota desde el centro de control del puerto.

La infraestructura contará además con tecnología digital y redes de comunicación destinadas a coordinar el movimiento de mercancías y embarcaciones.

¿Cuándo estará terminado el megapuerto?

Esta es una de las principales claves del proyecto. Tuas Port ya está parcialmente operativo: los primeros dos atracaderos de la Fase 1 comenzaron a funcionar en diciembre de 2021 y el puerto fue inaugurado oficialmente el 1 de septiembre de 2022.

La Fase 1, que contempla 21 atracaderos de aguas profundas, alcanzará su plena operatividad en 2027, con capacidad para gestionar hasta 20 millones de TEU al año. Ese mismo año, Singapur prevé haber trasladado a Tuas las operaciones de las terminales de Tanjong Pagar, Keppel y Brani.

Pero 2027 no será la fecha de finalización del megapuerto completo. El proyecto seguirá ampliándose durante las siguientes décadas. La autoridad marítima de Singapur establece que la configuración definitiva de Tuas Port estará completada durante la década de 2040.

Para entonces, el complejo contará con sus 66 atracaderos, 26 kilómetros de muelles, unas 1.337 hectáreas de superficie y una capacidad de hasta 65 millones de TEU anuales.