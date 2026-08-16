Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: ChatGPT

El router constituye el dispositivo central encargado de distribuir la señal de internet en el hogar, facilitando la conexión de celulares, computadoras y otros dispositivos. No obstante, su funcionamiento puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, los objetos circundantes o las interferencias.

Por tal motivo, existen numerosos trucos caseros que circulan en las redes para mejorar el rendimiento de forma sencilla. Entre estas técnicas, se destaca la opción de colocar una moneda arriba de este artefacto.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: Freepik

por qué colocar una moneda en el router del wifi

Quienes sostienen esta práctica afirman que colocar una moneda sobre el dispositivo podría contribuir a mantener su estabilidad e incluso a mejorar la distribución de la señal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tales afirmaciones tienen un fundamento más vinculado a creencias populares en el ámbito tecnológico que a evidencias científicas concretas.

También se ha propagado la creencia de que la moneda, al estar fabricada en metal, podría desempeñar el papel de una antena o disipador, ayudando así a mitigar las fluctuaciones en la señal Wi‑Fi. Esta hipótesis se fundamenta en las propiedades conductoras del metal, aunque carece de respaldo técnico sólido.

En otros contextos, la colocación de una moneda sobre el router se basa en una razón mucho más sencilla: añadir peso. Dado que el equipo es liviano, puede verse desplazado con facilidad debido a la tensión de los cables y la moneda funciona como una solución doméstica para evitar su movimiento.

Cómo saber quién está conectado al WiFi de tu casa: es muy rápido y fácil (foto: archivo).

Opiniones de expertos sobre el truco de la moneda

Los expertos en redes y tecnología coinciden en que no existe sustento científico que respalde la idea de que colocar una moneda mejore la conexión a internet. Entre los principales argumentos que señalan, se destacan los siguientes:

Impacto nulo: una moneda tiene un tamaño demasiado reducido como para generar un efecto real sobre las ondas de radio que utiliza el Wi‑Fi, ya sea en las bandas de 2,4 GHz o 5 GHz.

Posible sobrecalentamiento: apoyar objetos sobre el router puede bloquear las ranuras de ventilación. Cuando el equipo no disipa bien el calor, su rendimiento se ve afectado y su vida útil puede acortarse.

Interferencias indeseadas: en el peor de los escenarios, la acumulación de monedas u otros elementos metálicos podría perjudicar la señal en lugar de mejorarla, generando zonas sin cobertura dentro del hogar.

Dónde no debes colocar el router en casa

De acuerdo con los especialistas en tecnología, existen áreas en el hogar donde resulta inapropiado ubicar el router del wifi:

Cocina: puede generar interferencias y eventuales accidentes.

Ventanas: debido a que las redes públicas pueden obstaculizar tu señal.

Cerca de objetos metálicos grandes.