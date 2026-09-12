La flota de Buquebús está por sumar una pieza clave: el China Zorrilla, señalado como el ferry eléctrico de mayor tamaño del mundo , llega al puerto uruguayo de Nueva Palmira, donde el sábado se realizará su botadura oficial.

La nave fue fabricada por el astillero australiano Incat y completó el traslado hasta Sudamérica montada sobre el Black Marlin, un buque semisumergible diseñado para transportar embarcaciones de gran porte.

La elección de Nueva Palmira no fue al azar: ese puerto tiene la profundidad necesaria para que el Black Marlin sumerja parcialmente su cubierta y libere al ferry mediante una maniobra conocida como float-off, algo que el puerto de Colonia —su futura base operativa— no puede realizar por falta de calado suficiente.

Una embarcación pensada para el cruce del Río de la Plata: cuándo llega

Según informó la Administración Nacional de Puertos de Uruguay, el desembarco está previsto para el sábado 12 de septiembre, aunque la fecha podría moverse según el clima. Se estima que la operación, asistida por remolcadores, demande entre uno y dos días.

Los detalles del buque

El China Zorrilla mide 130 metros de eslora y 32 de manga, con un calado de 3,5 metros. Tiene capacidad para 2100 pasajeros y 225 vehículos, dimensionado a medida para cubrir la traza entre Buenos Aires y Colonia.

Su rasgo distintivo es la propulsión: opera exclusivamente a batería, sin quemar combustible durante la navegación. El sistema de baterías, de entre 40 y 43 MWh, alimenta ocho motores eléctricos que mueven la nave por chorros de agua. Con una autonomía cercana a los 180 kilómetros, el ferry puede cubrir de sobra los 60 kilómetros que separan ambas orillas con una sola carga; el cruce comercial demandaría unos 90 minutos.

A bordo, los pasajeros dispondrán de aproximadamente 3000 metros cuadrados distribuidos en tres categorías de servicio, wifi satelital, propuesta gastronómica y un free shop de gran escala.

Los próximos pasos antes de entrar en servicio

Tras la botadura en Nueva Palmira, el barco será remolcado hacia Colonia del Sacramento, donde completará las pruebas técnicas y el alistamiento final previo a su incorporación comercial. El cruce desde Australia se hizo sobre el Black Marlin porque el diseño del China Zorrilla está orientado a trayectos cortos y frecuentes, no a navegar miles de kilómetros de océano por sus propios medios.

Una vez operativo, el ferry se sumará a la conexión entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento y marcará un antecedente en la región: transporte fluvial de pasajeros a gran escala, funcionando enteramente con electricidad.