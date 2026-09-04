Al momento de adquirir un celular nuevo, es fundamental que los individuos tengan en cuenta una serie de cuidados para prolongar la vida útil del dispositivo.

Concretamente, existe una metodología que todos los usuarios deben tener en cuenta para evitar el daño de los artefactos y que se relaciona con una pregunta que pocos pueden responder: ¿debe desconectarse primero el cargador o el teléfono?

¿Qué se debe desconectar primero, el celular o el cargador?

Varios expertos en la materia advierten sobre cuál es la manera óptima de desconectar el celular para evitar futuros daños y así prolongar la vida útil del dispositivo.

¿Qué es lo primero que debe desconectarse, el cargador o el celular? Foto: Archivo.

Empresas como Apple y Huawei han compartido sus conocimientos en torno a esta pregunta que ha suscitado debates desde tiempos inmemoriales.

En este sentido, la famosa marca de la manzanita advierte que la opción ideal es la de desconectar el cable del dispositivo para después retirar el cargador de la toma de corriente.

Esto se debe a que en ocasiones, al desconectarse en primer instancia el cargador del tomacorriente primero puede generarse un pequeño arco eléctrico o chispa que puede dañar el dispositivo.

Otras grandes firmas que coinciden con este advertencia son Xiaomi y Huawei, que avalan seguir el siguiente proceso: primero desconectar el celular del cable y luego el cargador.

¿Cómo debe ponerse a cargar un celular?

En esta misma línea de recaudos que recomiendan tomar las grandes empresas tecnológicas, existe a su vez una estrategia particular al momento de buscar cargar el teléfono.

Según informa Huawei, para poner a cargar el celular lo que se recomienda es conectar primero el cargador y después el celular. Esta acción puede “evitar el contacto directo entre el exceso de tensión y el teléfono”, según señala la compañía china.