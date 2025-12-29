El último día del año llegará con temperaturas altas y, en ese contexto, las comidas calientes para la cena de Año Nuevo no son la mejor opción. Te compartimos opciones fáciles, económicas y refrescantes.

Prepará todo con anticipación, mantenelo bien frío y dedicate solo a disfrutar de la última noche del año.

Entradas frías para la mesa de Año Nuevo

Vitel toné

Un infaltable las Fiestas. El peceto, o el corte que prefieras, se cocina hasta quedar tierno, se deja enfriar y se corta en fetas finas.

Se cubre con una salsa procesada a base de atún, mayonesa, anchoas, mostaza y alcaparras. Conviene prepararlo el día anterior para que tome sabor.

Tomates rellenos

Un plato fresco y económico. Se vacían los tomates y se los rellena con una mezcla fría de arroz, atún, mayonesa, limón o cebolla picada. También pueden prepararse con relleno de palta para una opción más liviana.

Lengua a la vinagreta

Para quienes buscan algo tradicional, la lengua se hierve, se pela y se corta en láminas. Se cubre con una vinagreta de ajo, perejil, aceite y un toque de vinagre. Suele servirse como entrada o acompañamiento.

La lengua a la vinagreta es una opción ideal para disfrutar fría en las celebraciones de fin de año. Fuente: Freepik

Huevos rellenos

Ideales como bocado fresco. Se hierven los huevos, se retiran las yemas y se mezclan con atún, mayonesa, o una combinación más liviana de palta pisada con limón. Se rellenan con cuchara o manga y se sirven bien fríos.

Matambre arrollado

Otro clásico. Se hierve el matambre relleno con verduras, condimentos y huevo duro. Luego se prensa y se corta en rodajas finas. Es rendidor y se conserva muy bien en la heladera.

Ensaladas frescas para acompañar

Ensalada de papa y huevo

Una de las más populares en Navidad. Se combinan papas en cubos y huevos duros picados, con mayonesa, mostaza y verdeo. Es simple, económica y gusta a toda la familia.

Ensalada Waldorf

Una opción fresca y crujiente, ideal para equilibrar platos más pesados. Lleva manzana verde, apio y nueces, mezclados con mayonesa o yogur natural.

Ensalada caprese

Perfecta para días calurosos: tomate, mozzarella y albahaca, con un toque de aceite de oliva. Se arma en minutos y luce muy bien en la mesa.

Ensalada fría de arroz

Muy rendidora. Se prepara con arroz blanco frío combinado con atún o jamón, choclo, morrón y arvejas. Se puede aderezar con mayonesa o con aceite y limón para una versión más liviana.

Ensalada de lentejas

Una opción nutritiva y fresca. Las lentejas cocidas se mezclan con cebolla, tomate, morrón y perejil. Se condimenta con aceite, limón y sal. Ideal para quienes buscan agregar legumbres al menú.

Platos principales fríos

Pionono salado

Uno de los preferidos en las Fiestas. La plancha de pionono se rellena con atún, jamón y queso, pollo con palmitos o combinaciones frescas con queso crema. Se arrolla, se envuelve y se enfría para cortar prolijo.

Ideal para la mesa navideña

Pollo frío desmenuzado

Liviano y versátil. Se hierven o se hornean pechugas de pollo, se desmenuzan y se mezclan con apio, mayonesa, limón y condimentos. Puede servirse solo, con hojas verdes o en sándwiches.

Arrollado de pollo

Otra alternativa fresca que rinde varias porciones. Se rellena una pechuga abierta con verduras y queso, se arrolla, se envuelve y se hierve. Luego se enfría y se corta en rodajas.

Pastas frías

Moñitos, tirabuzones o coditos quedan perfectos como ensalada de pasta. Se mezclan con tomate, aceitunas, jamón y cubitos de queso. El aderezo puede ser aceite de oliva o mayonesa suave.