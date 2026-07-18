El shampoo es uno de los productos básicos para el cuidado del cabello, ya que ayuda a eliminar la grasa, suciedad y residuos acumulados en el cuero cabelludo. En esta línea, hay un truco casero con azúcar que sirve para devolverle al pelo una apariencia limpia y brillante.

En la actualidad existen fórmulas para distintos tipos de cabello, elaboradas con ingredientes específicos para cubrir diferentes necesidades. Sin embargo, en redes sociales comenzó a popularizarse un curioso truco: añadir una cucharada de azúcar al shampoo antes de lavar el cabello.

Uno de los más comentados para la rutina de cuidado capilar consiste en incorporar azúcar al shampoo, una práctica que, según sus seguidores, ayuda a realizar una limpieza más profunda del cuero cabelludo y favorece la salud del cabello.

Colocar una cucharada de azúcar en el shampoo: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan Generado con IA. Generado con IA.

¿Cuál es la utilidad del shampoo?

La función principal del shampoo es mantener una adecuada higiene capilar, retirando:

Exceso de sebo

Células muertas

Restos de productos como geles, lacas o cremas para peinar

No obstante, cada persona debe elegir un shampoo acorde con las características de su cabello, ya que no todas las fórmulas ofrecen los mismos beneficios para todos los tipos de cuero cabelludo.

¿Para qué sirve agregar azúcar al shampoo?

Al mezclar una cucharada de azúcar con la cantidad habitual de shampoo, los pequeños cristales actúan como un exfoliante suave. Durante el masaje del cuero cabelludo, ayudan a desprender células muertas, exceso de grasa y residuos de productos de peinado que, en ocasiones, no se eliminan por completo con un lavado convencional.

Esta exfoliación también puede favorecer una limpieza más profunda de los poros del cuero cabelludo, lo que contribuye a mantener un ambiente más saludable para el crecimiento del cabello.

¿Cómo aplicar azúcar al shampoo?

Para utilizar este método casero, se recomienda mezclar una cucharada de azúcar con la porción de shampoo que se usará en ese lavado y aplicarlo con suaves masajes. Debido a su efecto exfoliante, lo aconsejable es realizar este procedimiento una vez cada 15 días, evitando usarlo con mayor frecuencia para no irritar el cuero cabelludo.