Colocar un corcho con vinagre en la heladera se convirtió en una de las principales tendencias de los hogares modernos, ya que son dos elementos que combinados potencian sus efectos.

Este truco permite optimizar el uso del electrodoméstico y mantenerlo en condiciones para almacenar alimentos.

Por qué sirve poner un corcho en la heladera

La propia estructura porosa del corcho lo convierte en un aliado fundamental para absorber humedad y partículas responsables de los malos olores, lo que evita que se concentren dentro de la heladera.

En la misma línea, al ocupar espacio, reduce el volumen de aire que el compresor debe enfriar, esto se traduce en un menor trabajo del motor y en menor consumo eléctrico.

El corcho tiene múltiples aplicaciones en el hogar. (Archivo)

Qué rol juega el vinagre en este truco casero

El vinagre es conocido por tener propiedades antibacterianas y desodorizantes. Al remojar el corcho en vinagre, se potencia la capacidad para neutralizar olores fuertes como los quesos, embutidos, verduras, envases de comida, entre otros.

En la misma línea, al eliminar la humedad evita la proliferación de moho en un ambiente húmedo como el de la heladera.

Cómo aplicar el truco del corcho con vinagre en la heladera

Para aplicar estos trucos se deben seguir algunos pasos: