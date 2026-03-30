El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas tanto en la cocina como en rituales caseros vinculados al bienestar. En los últimos años, se popularizó una práctica simple pero llamativa: colocar una ramita de romero debajo de la almohada antes de dormir. Aunque para algunos se trata de una costumbre espiritual, también existen explicaciones relacionadas con sus propiedades naturales. El romero (Rosmarinus officinalis) es conocido por su aroma intenso y sus compuestos activos, que tienen efectos relajantes y estimulantes a la vez. Diversos especialistas en aromaterapia sostienen que su fragancia puede ayudar a generar un ambiente más propicio para el descanso. Entre los principales beneficios que se le atribuyen a esta práctica se destacan: Más allá de sus propiedades, el romero también tiene un fuerte componente simbólico. Desde la antigüedad, distintas culturas lo asociaron con la protección, la purificación y la buena energía. Por eso, colocar una ramita debajo de la almohada también se vincula con la idea de alejar pensamientos negativos o promover sueños más tranquilos. Para quienes quieran probar esta práctica, se recomienda utilizar una ramita fresca o seca de romero, colocada dentro de una bolsita de tela o envuelta en un paño fino para evitar molestias durante la noche. Además, es importante renovarla cada ciertos días para mantener su aroma y propiedades. Si bien no existe evidencia científica concluyente que respalde todos los beneficios atribuidos, el uso del romero en aromaterapia sí está relacionado con efectos positivos en el estado de ánimo y la relajación.