En esta noticia
El romero pasó de ser una hierba clásica utilizada en la cocina a convertirse en una de las plantas favoritas para el hogar.
Cada vez más personas eligen colocar una ramita de romero en la ventana, no solo por su aroma intenso, sino por los beneficios prácticos y simbólicos.
Este gesto sencillo, que no requiere experiencia en jardinería, puede transformar el ambiente de la casa y aportar una sensación de frescura constante y duradera.
Para qué sirve poner ramas de romero en las ventanas
Uno de los principales motivos para colocar romero en la ventana es su capacidad para aromatizar los ambientes de forma natural.
Al recibir luz solar y ventilación, la planta libera sus aceites esenciales, creando un aroma fresco y limpio que se percibe apenas se abre la ventana.
A diferencia de los aromatizantes artificiales, el romero no resulta invasivo y mantiene el espacio perfumado durante todo el día.
Más allá de lo práctico, el romero tiene una fuerte carga simbólica en muchas culturas. Según creencias populares, ubicarlo en la ventana —un punto de conexión entre el interior y el exterior— se asocia con:
- Protección del hogar
- Renovación de energías
- Sensación de armonía y equilibrio
- Bienestar general en los espacios
Por eso, muchas personas lo eligen como una planta “guardiana” del hogar.
Cuáles son los beneficios de tener romero en casa
Colocar romero en la ventana aporta varias ventajas:
- Aroma fresco y duradero
- Sensación de limpieza y orden
- Asociación con energía positiva
- Planta resistente y fácil de cuidar
- Detalle decorativo simple y natural
Es una opción ideal tanto para casas grandes como para departamentos pequeños.
Qué tipo de romero conviene usar
Existen dos opciones prácticas para sumar romero a la ventana:
Romero en maceta
- Elegí una maceta con buen drenaje
- Necesita varias horas de luz solar
- Riego moderado, sin encharcar la tierra
Ramitas de romero fresco
- Colócalas en un frasco con agua
- Cámbialas cada 7 a 10 días
- Mantienen el aroma y la frescura por más tiempo
Ambas alternativas funcionan bien, incluso si no tienes experiencia con plantas.
Dónde ubicar el romero para que crezca mejor
El lugar ideal es del lado interno de la ventana, donde reciba luz directa o semidirecta. También puede colocarse en el exterior, siempre que esté protegido de:
- Vientos fuertes
- Heladas
- Cambios bruscos de temperatura
Con cuidados mínimos, el romero se adapta con facilidad y crece sano.