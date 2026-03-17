En las últimas semanas, un método sencillo y asequible ha ganado popularidad entre aquellos que desean mejorar el ambiente del hogar sin el uso de productos químicos. Se trata de colocar romero y arroz dentro de un frasco, una combinación que sorprende por su capacidad para perfumar naturalmente, reducir la humedad y aportar una sensación de equilibrio en cualquier espacio. En la búsqueda de alternativas más sustentables, el frasco con romero y arroz resurge como uno de los trucos más eficaces y accesibles. La mezcla funciona mediante la unión de dos elementos que se complementan entre sí: Aunque pueda parecer una novedad, esta técnica tiene raíces en prácticas tradicionales que utilizaban ingredientes cotidianos para resolver problemas domésticos. El arroz actúa como un absorbente natural de humedad, lo cual contribuye a prevenir la aparición de olores desagradables. El romero, por su parte, desprende una fragancia suave que mejora el ambiente sin saturar el aire. La combinación permite regular la humedad, aromatizar y generar un clima más agradable. Para obtener los beneficios deseados, es imperativo seguir ciertos pasos sencillos: Aunque su aplicación es pertinente en cualquier área del hogar, hay espacios donde su efecto se manifiesta de manera más evidente: