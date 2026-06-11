Colocar rodajas de limón con sal en la mesada: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Hay un truco que circula hace tiempo entre quienes buscan soluciones simples para el hogar: colocar rodajas de limón con sal gruesa sobre la mesada o en distintos rincones de la casa.

La práctica no requiere ningún producto químico, no lleva más de dos minutos y, según miles de personas que la probaron, logra resultados notables en ambientes cerrados o con poca ventilación.

Por qué funciona este truco con limón y sal

El limón contiene ácido cítrico, un compuesto que actúa como agente neutralizador frente a moléculas odoríferas presentes en el aire.

No enmascara los olores, sino que reacciona con ellos y los reduce de forma efectiva .

El limón contiene ácido cítrico, un compuesto que actúa como agente neutralizador frente a moléculas odoríferas presentes en el aire. Generado con IA.

La sal gruesa, por su parte, cumple una función complementaria: actúa como absorbente natural de humedad y potencia la liberación lenta del ácido cítrico desde la pulpa del cítrico.

La combinación de ambos ingredientes genera una especie de purificador natural que resulta especialmente útil en:

Cocinas con olor a fritura o pescado.

Baños con poca ventilación.

Ambientes cerrados con humedad ambiental alta.

Heladeras o alacenas con olores acumulados.

Cómo hacerlo paso a paso

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales:

Cortá un limón fresco en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Colocá las rodajas sobre un plato pequeño o recipiente llano. Agregá sal gruesa sobre cada rodaja de forma generosa. Dejá el plato en el ambiente donde querés reducir el olor: sobre la mesada, dentro del baño o cerca de la fuente del problema. Reemplazá las rodajas cada 24 a 48 horas, cuando el limón comience a deshidratarse.

Si el olor persiste, sumá unas gotas de vinagre blanco sobre las rodajas. La combinación de ácido cítrico y ácido acético potencia el efecto neutralizador.

Si bien este truco no reemplaza una ventilación adecuada ni soluciona problemas estructurales de humedad, sí resulta una alternativa eficaz para situaciones cotidianas y de bajo costo.