El truco casero poco conocido para regar tus plantas cuando te vas de casa sin depender de terceros, según un experto

Irse de casa por unos días suele traer una preocupación extra: qué va a pasar con las plantas. No todos tienen a alguien de confianza para regarlas ni quieren gastar dinero en sistemas automáticos.

Por eso, un truco casero simple y efectivo se volvió viral entre expertos en jardinería: el sistema de riego con algodones y un recipiente con agua.

Este método es ideal para vacaciones cortas o escapadas de fin de semana largo. No requiere electricidad, es económico y se puede armar con cosas que seguramente ya tenés en casa.

Además, funciona muy bien para macetas de interior y plantas que necesitan riego moderado.

En qué consiste el sistema de riego con algodones

El truco se basa en un principio sencillo: la capilaridad. El algodón actúa como una mecha que transporta el agua desde un recipiente hacia la tierra de la maceta de forma gradual. Así, la planta recibe humedad constante sin riesgo de encharcarse.

Para aplicarlo, solo necesitás un recipiente con agua (puede ser una botella, un bowl o un frasco) y tiras de algodón, hilo grueso o incluso cordones de zapatillas de algodón.

Un extremo va dentro del agua y el otro se entierra unos centímetros en la maceta. La planta va “tomando” el agua según lo necesite.

Según especialistas en jardinería doméstica, este sistema puede mantener las plantas hidratadas entre tres y siete días, dependiendo del tamaño del recipiente, el clima y el tipo de planta.

Es clave hacer una prueba antes de irte para ajustar la cantidad de mechas y la altura del recipiente.

Consejos para que el truco funcione mejor

No todas las plantas tienen las mismas necesidades de riego, por eso conviene adaptar el sistema. Las plantas de interior, los potus, helechos, ficus o suculentas poco exigentes suelen responder muy bien. En cambio, plantas que requieren mucha agua pueden necesitar más de una mecha.

El truco casero poco conocido para regar tus plantas cuando te vas de casa sin depender de terceros, según un experto Fuente: Shutterstock Shutterstock.

También es importante ubicar el recipiente al mismo nivel o apenas más alto que la maceta para facilitar el flujo de agua. La tierra debe estar previamente regada, ya que este método mantiene la humedad, pero no reemplaza un riego profundo inicial.

En definitiva, este truco poco conocido es una alternativa simple, barata y efectiva para no volver a casa con plantas secas. Con un poco de planificación, tus plantas pueden sobrevivir perfectamente mientras vos descansás sin preocupaciones.