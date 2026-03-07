En muchos hogares existen pequeños trucos caseros que permiten mantener la cocina limpia y con buen aroma sin necesidad de utilizar productos químicos o desodorantes artificiales. Uno de los más recomendados en los últimos años consiste en colocar cáscaras de limón dentro del horno, una práctica simple que ayuda a eliminar olores persistentes y a dejar un aroma fresco en el ambiente. El horno es uno de los electrodomésticos que más olores acumula con el uso cotidiano, especialmente después de cocinar carnes, pescados o preparaciones con salsas intensas y con el tiempo, estos aromas pueden quedar impregnados en el interior. Por tal motivo, el uso de cáscaras de limón es una a gran alternativa para limpiarlo porque combina propiedades aromáticas y capacidad de neutralizar olores, lo que permite eliminar la grasa acumulada y dejarle un mejor aroma. Gracias a los aceites esenciales naturales que liberan las cáscaras de limón que se calientan dentro del horno, se puede desprender mucho más fácil la suciedad sin tener que recurrir a productos fuertes. Además, este proceso ayuda a neutralizar los olores fuertes que pueden quedar después de cocinar determinados alimentos, ya que el aroma del limón actúa como un agente natural que refresca el aire y reduce la intensidad de los olores acumulados. Poner en práctica este método es sencillo y puede realizarse en pocos minutos utilizando únicamente las cáscaras de limón que quedan después de usar la fruta en una preparación o bebida. El procedimiento consiste en aprovechar el calor del horno para liberar los aceites aromáticos de la cáscara y distribuir el aroma en todo el interior del aparato. Para hacerlo, se pueden seguir estos pasos: En pocos minutos, el interior del horno puede adquirir un aroma cítrico fresco que ayuda a disimular o eliminar los olores acumulados. El uso de ingredientes naturales para la limpieza del hogar se volvió cada vez más popular y la combinación de limón y vinagre se destaca como uno de los métodos caseros más utilizados para limpiar pisos, ya que permite desinfectar superficies y eliminar malos olores. Para prepararlo, se deben seguir los siguientes pasos: