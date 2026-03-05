La práctica de hervir cáscara de limón con canela y albahaca se ha consolidado como una de las recomendaciones más efectivas para aromatizar el hogar de manera natural, económica y sin aerosoles químicos. Esta combinación actúa como un “simmer pot” o popurrí de estufa, liberando fragancias frescas y especiadas en cuestión de minutos. Un número creciente de hogares ha comenzado a implementar esta técnica para crear un ambiente acogedor, neutralizar olores y proporcionar una sensación de limpieza. Para ello, solo se requiere agua, una olla y estos tres ingredientes básicos, los cuales pueden ser ajustados según la intensidad deseada. Esta combinación es utilizada principalmente para perfumar los ambientes de manera natural. El limón proporciona frescura cítrica, la canela añade un aroma cálido y la albahaca introduce una nota herbal que equilibra la mezcla. Asimismo, muchas personas lo sugieren para neutralizar olores persistentes en la cocina, como frituras o especias fuertes. Aunque no sustituye la limpieza profunda, contribuye a refrescar el aire sin necesidad de recurrir a productos industriales. Se recomienda esta opción debido a que es una alternativa simple a las velas aromáticas o difusores eléctricos. No requiere de equipos especiales y permite ajustar la intensidad mediante la adición de más agua o ingredientes según la preferencia del usuario. Para su preparación, se deben colocar en una olla con agua las cáscaras de uno o dos limones, una o dos ramas de canela y algunas hojas frescas de albahaca. Es fundamental llevar la mezcla a ebullición y luego reducir el fuego para mantener un hervor suave durante un periodo de 20 a 40 minutos, asegurándose de que no se evapore toda el agua.