Cada vez más hogares adoptan métodos naturales para la limpieza diaria. Entre las tendencias más populares, la mezcla de cáscara de limón, eucalipto y romero se destaca por su gran capacidad para desinfectar superficies, eliminar olores y dejar una fragancia fresca sin necesidad de recurrir a químicos agresivos. La combinación de estos ingredientes naturales es ideal porque actúan de manera complementaria. El limón y el romero aportan propiedades antibacterianas y el eucalipto suma un aroma fresco y purificador, ideal para armonizar el hogar. El preparado se utiliza principalmente como purificador de aire. Gracias a las propiedades antibacterianas del limón y el efecto desodorizante del eucalipto combinado con los aceites esenciales del romero, esta mezcla aporta una fragancia fresca inigualable. Por este motivo, es ideal para realizar una limpieza energética profunda. Además, muchos usuarios destacan que este limpiador contribuye a reducir humedad ambiental y malos olores, sobre todo en baños, cocinas y áreas de tránsito frecuente. También funciona como repelente suave contra insectos, ya que el aroma del eucalipto y del cítrico resulta molesto para mosquitos y hormigas. Como ocurre con diversas preparaciones, el calor intensifica los aceites esenciales que se encuentran en la cáscara de limón, en el romero y en las hojas de eucalipto. Al ser hervidos, estos ingredientes liberan compuestos aromáticos y desinfectantes que transforman la energía de cualquier entorno. Para llevar a cabo esta preparación, se requiere lo siguiente: