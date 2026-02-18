Cocinar suele ser un divertimento para muchos e, incluso un momento de terapia que además busca agasajar a la familia. Sin embargo, limpiar lo ensuciado puede ser un dolor de cabeza. Las ollas y asaderas suelen quedar cubiertas de grasa cuando se hacen preparaciones en el horno. A pesar de que se pueden preparar grandes platos con carnes y verduras, la comida suele quedarse pegada a las bandeja. Para sacar la grasa y la suciedad adherida a la superficie de la bandeja no es necesario llenarla de químicos, sino directamente utilizar productos naturales que pueden utilizarse para no dañar las asaderas. Para eliminar manchas y costras de grasa de mediana suciedad es necesario utilizar una crema desengrasante, la cual hay que dejar reposar aproximadamente media hora antes de refregar y enjuagar. Para crear esta crema desengrasante se deben usar los siguientes ingredientes: La mezcla que te ayudará a sacar las costras de grasa y suciedad pegada se hace con tres partes de bicarbonato de sodio, una parte de agua, otra vinagre y el jugo de medio limón. Se debe agregar bicarbonato en cantidad suficiente hasta que se forme una pasta espesa. El limón además de descomponer la grasa, también te brindará un rico aroma en todos tus utensilios de cocina. Es importante que la esponja o trapo que usas para fregar la suciedad no sea demasiado agresivo para evitar dañar las asaderas y demás elementos de cocina. De esta forma, si aplicas un capa gruesa de esta crema sobre la grasa y la dejas actuar durante al menos 30 minutos, sólo quedará frotarla con un paño húmedo para eliminar todas las manchas adheridas. Si la mancha se resiste, es necesario utilizar un componente clave que te brindará una mano para descomponer la grasa. Se trata del amoníaco. Este producto químico es tóxico, por lo que debes manipularlo con guantes y asegurarte de tener la casa bien ventilada para evitar que los gases liberados en contacto con la suciedad no te hagan daño. Cada vez que apliques estos productos, debes utilizarlos antes en una pequeña porción del material, pera asegurarte de que no dañarán la superficie de las asaderas o bandejas.