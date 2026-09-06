Una propuesta en una zona rural del norte de España permite alojarse sin costo a cambio de 15 horas semanales de colaboración. A cambio, los voluntarios tendrán habitación privada, almuerzo y tiempo libre para recorrer la región.

La convocatoria proviene de Asturias, ofrece una experiencia pensada para quienes buscan combinar un viaje por el Viejo Continente con una estadía en contacto con la naturaleza. En concreto, una casa de campo busca personas que colaboren con diferentes tareas de exteriores.

La convocatoria está publicada en la plataforma Worldpackers y contempla una colaboración de 15 horas semanales, distribuidas en aproximadamente tres horas diarias durante cinco días. La estadía mínima exigida es de dos semanas, y quienes sean seleccionados podrán usar sus jornadas libres para recorrer los alrededores de Asturias y descansar.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La propuesta está orientada especialmente a personas interesadas en la vida rural, la jardinería y el cuidado de animales. Entre las tareas previstas, el anuncio detalla las siguientes actividades:

Construcción y reparación de una valla.

Desbrozado y corte de pasto.

Eliminación de hierbas del huerto.

Construcción de bancales para cultivos.

Ayuda en la construcción de un gallinero.

Colaboración en tareas de jardinería.

Cuidado de mascotas y animales.

Tareas de jardinería y cuidado de animales: algunas de las actividades que piden a cambio de alojamiento y comida todos los días. (Fuente: Freepik)

Según la publicación, los voluntarios podrán comunicarse en español, inglés, francés o catalán, por lo que no se exige un dominio avanzado de ningún idioma. Esto amplía notablemente el perfil de postulantes que pueden aplicar a la convocatoria, incluso sin experiencia previa en tareas de campo.

Qué incluye el alojamiento gratis en Asturias

Uno de los principales beneficios del intercambio es el hospedaje sin costo durante toda la estadía. Los voluntarios contarán con una habitación privada dentro del alojamiento y también recibirán almuerzo todos los días, además de acceso a una cocina equipada para preparar el resto de sus comidas.

La propuesta suma, además, dos días libres por semana, internet básica y un espacio de trabajo para quienes necesiten sostener sus actividades laborales de forma remota mientras viven en Asturias.

El anfitrión también ofrece excursiones y caminatas gratuitas por la región, además de clases de idiomas para quienes quieran aprender o perfeccionar una lengua durante su estadía. Así, la experiencia combina trabajo, turismo y aprendizaje como sus principales atractivos.

La estadía mínima es de dos semanas y hay lugar para viajeros solos, parejas y dúos de entre 18 y 60 años. Drazen Zigic

Quiénes pueden postularse a la propuesta

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años. Pueden postularse tanto viajeros individuales como parejas y dúos de voluntarios que quieran compartir la experiencia.

Entre los requisitos figura contar con conocimientos básicos de español o inglés y comprometerse con una estadía mínima de dos semanas. El anfitrión fue verificado por Worldpackers y la propuesta cuenta actualmente con una valoración de 5 estrellas basada en tres reseñas de voluntarios anteriores.

Cómo postularse paso a paso

La postulación a la propuesta, llamada “Outdoor help for rural work”, ya está disponible a través de Worldpackers y permite aplicar para una estadía mínima de dos semanas. Está abierta a viajeros solos, parejas y dúos que cumplan con los requisitos de edad e idioma exigidos.

Crear o completar el perfil personal en la plataforma Worldpackers. Revisar el detalle completo de la propuesta “Outdoor help for rural work” en Asturias. Enviar la solicitud desde el botón “Apply Now” de la publicación y esperar la confirmación del anfitrión.

Qué gastos debe pagar el viajero

Aunque el intercambio contempla alojamiento y almuerzo, hay otros gastos que quedan a cargo de quienes viajen hasta Asturias. Los voluntarios deberán afrontar por su cuenta los vuelos, el seguro de viaje y el transporte interno dentro de España.

En los casos en que corresponda, también deberán hacerse cargo de los costos relacionados con la visa, según el país de origen de cada postulante. Se trata de un punto clave a tener en cuenta antes de aplicar, ya que no está cubierto por el anfitrión.

Cuándo se puede viajar

La propuesta tiene disponibilidad publicada para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, lo que la convierte en una alternativa concreta para el otoño y el invierno europeo. De esta forma, representa una opción para combinar un viaje por España con una experiencia real de vida rural en Asturias.