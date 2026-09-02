Qué significa encontrarse una botella en la rueda del coche y por qué es fundamental saber cómo actuar. (Representación creada con IA)

Una botella colocada cerca de un neumático no demuestra por sí sola que exista un intento de robo, aunque conviene observar el entorno y evitar reacciones impulsivas.

Encontrar una botella de plástico atrapada junto a una rueda puede responder a diferentes causas: basura desplazada por el viento, un objeto abandonado o una colocación intencional. En redes sociales circula una versión que la relaciona con una supuesta técnica utilizada para distraer a conductores.

Hasta el momento, no aparece una alerta específica de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la DGT que confirme la botella como una modalidad delictiva extendida. Lo que sí está documentado son los robos basados en provocar una distracción alrededor de vehículos estacionados.

En qué consiste la versión viral de la botella en la rueda

La historia difundida sostiene que una persona coloca una botella entre el neumático y el guardabarros, normalmente en una zona poco visible para el conductor. Cuando el vehículo comienza a moverse, el plástico se aplasta y produce un ruido inesperado.

El objetivo supuesto sería conseguir que el conductor se detenga y baje rápidamente para comprobar qué ocurrió. Si deja el motor encendido, las llaves dentro o alguna puerta abierta, otra persona podría aprovechar la distracción para sustraer pertenencias.

Esta explicación resulta posible desde un punto de vista práctico, pero no debe presentarse como un procedimiento policialmente confirmado. Una botella junto a la rueda tampoco permite concluir automáticamente que haya delincuentes cerca.

Los robos por distracción que sí están documentados

La Guardia Civil ha informado sobre el denominado “método de la siembra”, utilizado en aparcamientos de supermercados, grandes superficies y gasolineras.

En esta modalidad, los delincuentes seleccionan a una persona que regresa a su vehículo. Uno de ellos la distrae preguntándole por una dirección o indicándole que se le cayó algún objeto, mientras otro aprovecha para retirar bolsos, carteras u otras pertenencias del interior.

Por qué es importante saber qué hacer en estas situaciones. IA

En junio de 2025, la Guardia Civil informó de ocho detenciones relacionadas con una veintena de hurtos cometidos mediante este procedimiento en la Comunidad de Madrid. El comunicado oficial no menciona botellas colocadas en las ruedas, aunque confirma la utilización de engaños para apartar la atención del conductor.

Los falsos avisos sobre averías, los objetos supuestamente caídos y otras situaciones inesperadas pueden perseguir el mismo propósito: lograr que la víctima deje abierto el automóvil o pierda de vista sus pertenencias.

Qué hacer si encuentras una botella o escuchas un ruido extraño

La recomendación principal es mantener la calma y valorar la situación antes de actuar. No hace falta asumir inmediatamente que se trata de una trampa, pero sí conviene tomar algunas precauciones:

Observar el entorno antes de acercarse al vehículo .

Mantener las puertas cerradas mientras se evalúa la situación.

No dejar bolsos, teléfonos, carteras o llaves a la vista.

Si es seguro retirar el objeto, apagar primero el motor y llevarse las llaves .

Ante personas sospechosas , dirigirse a una zona concurrida o pedir ayuda al personal de seguridad.

Si el ruido aparece durante la marcha, buscar un lugar iluminado y seguro para detenerse , siempre que el coche responda normalmente.

Si existen señales reales de avería, pérdida de control o advertencias en el tablero, parar cuanto antes sin poner en riesgo al resto del tráfico.

En España, llamar al 112 ante una emergencia, al 091 para contactar con la Policía Nacional o al 062 para comunicarse con la Guardia Civil.

Si se produce un robo, deben anotarse la hora, el lugar, la descripción de las personas o vehículos implicados y cualquier dato de posibles testigos para facilitar la denuncia.