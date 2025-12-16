Cuál es la bebida alcohólica es la más dañina para el hígado y por qué los expertos en salud advierten sobre su consumo habitual.

El alcohol forma parte de muchas culturas, celebraciones y momentos sociales. Sin embargo, su consumo habitual, incluso moderado, puede acarrear consecuencias graves para la salud, especialmente para el hígado, uno de los órganos más vitales del cuerpo humano.

En España, el consumo de bebidas alcohólicas se sitúa por encima de la media europea, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe Health at a Glance 2025 indica que la media de alcohol puro por persona supera los 11 litros anuales, frente a los 8,6 litros de la media de la OCDE.

El alcoholismo no solo afecta al hígado, sino también al bienestar emocional y la salud mental.

Cómo afecta el alcohol al hígado

El hígado es responsable de digerir nutrientes, filtrar toxinas y almacenar energía. Aproximadamente el 90% del alcohol ingerido se metaboliza en este órgano, lo que lo convierte en la primera línea de exposición frente a los daños del etanol.Según la Fundación Española del Aparato Digestivo, al procesar el alcohol, las células hepáticas lo convierten en acetaldehído, una sustancia tóxica que puede desencadenar procesos inflamatorios, daño celular y, con el tiempo, enfermedades como la esteatosis hepática, la cirrosis o el cáncer de hígado.No existe un nivel completamente seguro de consumo. Incluso dosis bajas pueden alterar la función hepática, y los efectos se agravan cuando el consumo es prolongado o frecuente.

Cuáles son las bebidas alcohólicas más dañinas

Aunque todo tipo de alcohol puede perjudicar al hígado, los más peligrosos son los destilados blancos por su alta graduación alcohólica. Estas bebidas contienen entre 35 y 75 grados de alcohol, lo que acelera el daño hepático si se consumen en exceso.