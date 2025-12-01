Se despide esta famosa bebida para siempre: la reconocida marca de jugos abandona las góndolas.

Tropicana confirmó su salida de los puntos de venta en Colombia tras declarar la quiebra por la caída de ventas. Lo que fue un producto casi omnipresente en supermercados y tiendas ahora aparece sistemáticamente agotado en catálogos y estantes.

El fenómeno no responde a una sola razón. Afectaciones climáticas en zonas productoras, plagas que debilitan cultivos y la caída sostenida en ventas forman un cóctel que expone la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la presión sobre los márgenes de las empresas alimentarias.

La marca Tropicana fue un ícono de las bebidas en el mundo (Fuente: archivo).

Un legado que enfrenta la realidad comercial

La marca, creada a mediados del siglo XX, llegó a ser sinónimo de jugo de naranja de calidad. Sin embargo, en los últimos años su desempeño económico mostró signos de desgaste: disminución de ingresos y menores utilidades, lo que obligó a los propietarios a inyectar recursos de emergencia.

Esa ayuda financiera no fue suficiente. La combinación de fenómenos meteorológicos extremos en las zonas productoras y enfermedades que afectaron los naranjales redujo la disponibilidad de materia prima y elevó los costos de producción, dificultando la reposición de inventario en los distribuidores.

Cambios en la demanda y en los hábitos del consumidor

Los consumidores han moderado el consumo de bebidas con azúcares añadidos y explorado alternativas como tés, aguas saborizadas y bebidas funcionales. La respuesta de la marca (una línea sin azúcar) llegó tarde y no logró revertir la pérdida de preferencia.

Otras preferencias de los consumidores tuvieron implicancia en la situación para estas compañías (Fuente: archivo). Carlai

Además, la competencia de marcas locales y nuevas propuestas de menor precio o con posicionamiento saludable aceleró la reducción de la cuota de mercado de productos tradicionales.

¿Qué significa para el mercado colombiano?

La ausencia de Tropicana en cadenas y plataformas digitales ilustra cómo una firma global puede desaparecer temporalmente de una plaza por problemas combinados de oferta y demanda. Para los consumidores, el impacto se nota en menor disponibilidad de su referencia histórica.

Para la industria, es una llamada de atención: adaptarse a la transformación del consumo y reforzar la resiliencia de las cadenas productivas será clave para evitar futuras discontinuidades en el suministro.