Un grupo de estudiantes de Buenos Aires tendrá libre el jueves 17 de septiembre por una medida de fuerza impulsada por los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) anunció un paro docente para el jueves , por lo que las instituciones educativas suspenderán las clases durante la jornada.

No hay clases el jueves 17 en La Plata

El gremio confirmó la medida de fuerza por 24 horas para el jueves 17 de septiembre.

La medida fue confirmada en reclamo de la situación salarial y presupuestaria de las universidades.

Esta jornada de protesta se desarrollará en simultáneo con acciones impulsadas por docentes de otras facultades públicas del país.

Está confirmado | No hay clases el jueves 17 de septiembre: decretan paro en Buenos Aires y estos estudiantes tendrán un día libre.

El reclamo de los docentes de La Plata

El principal reclamo de los docentes está relacionado con la recomposición salarial y un pedido por el incremento de los recursos destinados al sistema universitario.

En esta línea, los profesores también piden por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El cese de tareas coincidirá con una movilización al Palacio Puzzurno donde habrá una nueva asamblea paritaria.

Posible paro por 48 horas

La asamblea de ADULP acordó impulsar ante la CONADU y el Frente Gremial organizar otra medida de fuerza por 28 horas.

La medida se concretaría, según el gremio, si el Gobierno mantiene una oferta salarial insuficiente.

Qué universidades suspenderán las clases en La Plata

La medida genera interés en los estudiantes por el cambio en el calendario de clases. En La Plata frenarán los docentes afiliados al sindicato.