El pronóstico extendido para Río Gallegos marca un quiebre en los próximos días. Después de una jornada despejada, el cielo santacruceño cambia de humor y aparecen las primeras lluvias de la semana.

Dos fechas concentran la atención de los vecinos: el miércoles 16 y el viernes 18 de septiembre. En ambas se esperan precipitaciones, viento y heladas, que seguirán siendo protagonistas del panorama.

Cuándo llegan las lluvias a Río Gallegos según el pronóstico del tiempo

El miércoles 16 de septiembre la lluvia débil aparece recién sobre la noche, con el cielo cubierto durante buena parte del día.

Ese día la máxima llega a 7°C y la mínima a 1°C, con humedad del 84% en las últimas horas de la jornada.

Cuándo llegan las lluvias a Río Gallegos según el pronóstico del tiempo. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El viernes 18 es la fecha con más agua acumulada : se esperan 1 mm en la tarde y 1 mm en la noche, con marca térmica más alta de la semana, de 15°C.

Alerta por vientos fuertes en Río Gallegos durante el fin de semana

El viento no da tregua en la capital santacruceña y se intensifica a medida que avanzan los días.

Los registros más altos del período aparecen al final del pronóstico, con ráfagas que rozan los 41 km/h. Así se distribuyen los picos:

Viernes 18: 25 km/h del oeste durante la noche.

Sábado 19: hasta 36 km/h del oeste en la tarde.

Martes 22: 40 km/h del oeste por la mañana y 41 km/h del sudoeste en la tarde.

Entre el sábado y el martes el viento se mantiene por encima de los 30 km/h en casi todas las franjas horarias.

Frío extremo y heladas en Río Gallegos: las temperaturas mínimas de la semana

El miércoles y el viernes no son los únicos días complicados del período analizado.

Las mínimas bajo cero se repiten en varias jornadas: -3°C el martes 15, -1°C el domingo 20 y -2°C el lunes 21 de septiembre.

Después del paso de las lluvias, el cielo vuelve a despejarse y predominan las nubes y claros, con máximas que se estabilizan entre 7°C y 9°C hacia el cierre del pronóstico.