Los conductores que carguen combustible podrán acceder a un 25% de descuento todos los martes, con un tope de $12.000 por mes y por cuenta, si pagan con determinadas tarjetas de crédito.

El beneficio está destinado a clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN) que utilicen tarjetas Visa Signature o Mastercard Black.

La promoción alcanza a estaciones de servicio adheridas de todo el país y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.

Descuento del 25% en combustible: quiénes pueden acceder

Los clientes que paguen sus compras de combustible con Visa Signature o Mastercard Black accederán a un 25% de descuento, con un tope de $12.000 mensuales por cuenta.

La promoción contempla consumos realizados todos los martes en establecimientos adheridos a Visa y/o Mastercard bajo el rubro genérico combustible.

Los otros descuentos en combustible de BPN

El beneficio también incluye otras categorías de tarjetas de crédito, aunque con porcentajes y topes diferentes según el producto.

Los clientes con Visa Gold y Mastercard Gold tendrán un 15% de descuento, con un tope de $8.000 por mes y por cuenta.

En tanto, quienes utilicen Visa Platinum y Mastercard Platinum accederán a un 20%, con un tope mensual de $10.000 por cuenta.

Los clientes que paguen sus compras de combustible con Visa Signature o Mastercard Black accederán a un 25% de descuento, con un tope de $12.000 mensuales por cuenta. (Foto: Shutterstock)

El reintegro correspondiente se acreditará en el resumen de cuenta donde se registró el consumo o en el siguiente, si correspondiera.

Para acceder al beneficio, las compras deberán realizarse directamente con las tarjetas de crédito incluidas en la promoción.

Visa y Mastercard Gold: 15% de descuento, con tope de $8.000 por mes y por cuenta.

Visa y Mastercard Platinum: 20% de descuento, con tope de $10.000 por mes y por cuenta.

Visa Signature y Mastercard Black: 25% de descuento, con tope de $12.000 por mes y por cuenta.

Cómo acceder al descuento de combustible

La promoción estará vigente para consumos realizados todos los martes hasta el 30 de septiembre de 2026, en establecimientos de la República Argentina adheridos a Visa y/o Mastercard bajo el rubro combustible.