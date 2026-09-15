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Los conductores que carguen combustible podrán acceder a un 25% de descuento todos los martes, con un tope de $12.000 por mes y por cuenta, si pagan con determinadas tarjetas de crédito.

El beneficio está destinado a clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN) que utilicen tarjetas Visa Signature o Mastercard Black.

La promoción alcanza a estaciones de servicio adheridas de todo el país y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.

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Descuento del 25% en combustible: quiénes pueden acceder

Los clientes que paguen sus compras de combustible con Visa Signature o Mastercard Black accederán a un 25% de descuento, con un tope de $12.000 mensuales por cuenta.

La promoción contempla consumos realizados todos los martes en establecimientos adheridos a Visa y/o Mastercard bajo el rubro genérico combustible.

Los otros descuentos en combustible de BPN

El beneficio también incluye otras categorías de tarjetas de crédito, aunque con porcentajes y topes diferentes según el producto.

Los clientes con Visa Gold y Mastercard Gold tendrán un 15% de descuento, con un tope de $8.000 por mes y por cuenta.

En tanto, quienes utilicen Visa Platinum y Mastercard Platinum accederán a un 20%, con un tope mensual de $10.000 por cuenta.

Los clientes que paguen sus compras de combustible con Visa Signature o Mastercard Black accederán a un 25% de descuento, con un tope de $12.000 mensuales por cuenta. (Foto: Shutterstock)
Los clientes que paguen sus compras de combustible con Visa Signature o Mastercard Black accederán a un 25% de descuento, con un tope de $12.000 mensuales por cuenta. (Foto: Shutterstock)

El reintegro correspondiente se acreditará en el resumen de cuenta donde se registró el consumo o en el siguiente, si correspondiera.

Para acceder al beneficio, las compras deberán realizarse directamente con las tarjetas de crédito incluidas en la promoción.

  • Visa y Mastercard Gold: 15% de descuento, con tope de $8.000 por mes y por cuenta.
  • Visa y Mastercard Platinum: 20% de descuento, con tope de $10.000 por mes y por cuenta.
  • Visa Signature y Mastercard Black: 25% de descuento, con tope de $12.000 por mes y por cuenta.
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Cómo acceder al descuento de combustible

La promoción estará vigente para consumos realizados todos los martes hasta el 30 de septiembre de 2026, en establecimientos de la República Argentina adheridos a Visa y/o Mastercard bajo el rubro combustible.