El Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudí, correspondientes a la cuarta y la quinta prueba, respectivamente, del Mundial de Fórmula Uno “no se disputarán en abril”, según anunció hoy la FIA (Federación Internacional del Automóvil) debido al conflicto en Irán y Medio Oriente. El Gran Premio de Baréin estaba previsto correrse el próximo 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudí iba a tener lugar en Yeda el 19 de ese mes, pero el conflicto bélico desatado entre Irán, Israel y Estados Unidos han motivado la cancelación de estas dos fechas clave de la máxima categoría del automovilismo. Lo inédito, además de la decisión de la suspensión, es la confirmación de que no habrá sustituciones en el calendario y serán dos fechas menos en la temporada. “Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarán sustituciones en abril. Las pruebas de Fórmula 2, Fórmula 3 y la F1 Academy tampoco se disputarán en las fechas previstas”, informó la organización a través de un comunicado. En declaraciones posteriores, el italiano Stefano Domenicali, presidente y Consejero Delegado de la Fórmula Uno, aseguró: “Si bien fue una decisión difícil, es la correcta en este momento, dada la situación actual en Oriente Medio”. Y añadió: “Baréin y Arabia Saudí son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y esperamos regresar a ambos países tan pronto como las circunstancias lo permitan”. La escalada del conflicto bélico y especialmente la tensión en el estrecho de Ormuz pone en jaque a las escuderías: ya tenían buena parte de su instrumentación varada en Baréin debido a que allí se realizaron los test de pretemporada y ahora deberán resolver cómo lo retiran antes de que la guerra alcance un punto de no retorno. Esta suspensión de los GP de Arabia Saudita y Baréin significa el primer coletazo que tiene el conflicto bélico de Medio Oriente en el deporte global. Mientras, se potencian las chances de que la Finalissima entre Argentina y España no se dispute en Qatar y sigue la polémica sobre la participación de la selección de Irán en el Mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio.