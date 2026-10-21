Los habitantes de Jujuy contarán con una nueva alternativa de vuelos a partir del 4 de noviembre, tras la autorización que publicó el Gobierno Nacional para que la aerolínea Joy Airline opere vuelos regulares. La propuesta contempla conexiones con Buenos Aires y Córdoba, además de servicios chárter para pasajeros.

La resolución del Gobierno Nacional se publicó a través de la Disposición 28/2026 y se enmarca en la política de Cielos Abiertos, que busca ampliar la competencia y sumar opciones de transporte aéreo en el mercado argentino.

¿Cuándo comienza a operar Joy Airline?

La Secretaría de Transporte fue la encargada de autorizar a Buenos Aires International Airlines S.A., que opera bajo el nombre comercial Joy Airline, a brindar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas entre San Salvador de Jujuy, Buenos Aires y Córdoba.

De acuerdo al cronograma que se informó, los vuelos regulares comenzarán el próximo 4 de noviembre mientras que los servicios chárter están previstos desde el 27 de octubre. Estos últimos estarán destinados, entre otros pasajeros, al traslado de delegaciones deportivas y al turismo vacacional.

¿Cuándos vuelos habrá entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba?

La programación inicial contempla distintas frecuencias para conectar San Salvador de Jujuy con los demás destinos. En este contexto, la compañía prevé operar:

Siete frecuencias semanales para Jujuy-Córdoba.

Doce frecuencias semanales para Jujuy-Buenos Aires

Para cubrir estas rutas, Joy Airline utilizará aeronaves con capacidad para 50 pasajeros. La propuesta apunta a sumar alternativas de conectividad tanto para quienes viajar por motivos personales como para quienes necesitan trasladarse por trabajo o turismo.

La propuesta apunta a sumar alternativas de conectividad tanto para quienes viajar por motivos personales como para quienes necesitan trasladarse por trabajo o turismo. (Foto: Joy Airline) Web JOY Airline

¿Cuánto costarán los pasajes de Jujuy a Córdoba y Buenos Aires?

Los valores informados para vuelos programados el lunes 16 de noviembre presentan tres categorías tarifarias, con diferencias en el equipaje incluido y la posibilidad de modificar las reservas.

Para el trayecto directo entre Jujuy y Córdoba, previsto para las 12:30, los precios por tramos y categorías son los siguientes:

Go : $158.289,75. No incluye equipaje de mano ni de bodega y no permite cambios ni reembolsos.

Classic : $196.395,67 . Incluye equipaje de mano, permite cambios y no contempla equipaje despachado ni reembolsos.

Full: $231.037,42. Incluye equipaje de mano y una valija en bodega, además de permitir reprogramaciones, aunque no admite devoluciones.

Para la ruta entre Jujuy y Aeroparque, en Buenos Aires, las tarifas de los vuelos que tienen horario previsto de salida a las 7 de la mañana son los siguientes: