La Estatua de la Libertad es un símbolo icónico de Estados Unidos.

La Estatua de la Libertad es uno de los principales puntos turísticos de Nueva York. Está ubicada apuntando al sureste en Liberty Island y es administrada por el Servicio de Parques Nacionales.

En ese sentido, la corona, las cadenas y la antorcha son algunos de los elementos que conforman este monumento y, aunque los significados de estos símbolos pueden generar dudas, las autoridades del parque detallan qué representa realmente cada uno de ellos.

Corona, cadenas y antorcha: qué representan en la Estatua de la Libertad

De acuerdo con lo detallado por la información oficial, la antorcha simboliza la iluminación, en honor a su nombre oficial “La Libertad Iluminando el Mundo”. Un dato curioso es que actualmente la estatua está sosteniendo la segunda antorcha de su historia, dado que la primera presentaba daños irrecuperables y fue retirada en 1984.

La Estatua de la Libertad está sosteniendo su segunda antorcha.

En el caso de la corona, los rayos que la conforman son también representación de luz, que debe interpretarse como una aureola propia de la diosa romana de la libertad, Libertas.

Finalmente, sobre las cadenas que se encuentran cerca de los pies, se indica que, para la creencia popular, son la representación del quiebre de la tiranía y la servidumbre.

¿Se pueden visitar la corona, las cadenas y la antorcha?

Las autoridades del parque especifican que las entradas para ingresar a la corona son limitadas, por lo que -aunque está habilitada y las visitas se realizan- es importante planificar este recorrido turístico con anticipación.

Quienes opten por llevar a cabo este paseo, tendrán que subir una larga escalera caracol que se encuentra en el interior y las entradas suelen ofrecerse a la venta con fechas anticipadas de entre 3 y 4 meses. Las cadenas no se pueden visitar por separado, pero el pedestal de la estatua sí.

En el caso de la antorcha, si bien el personal autorizado puede acceder, nunca se abrió al público.