La Agencia Tributaria de España ha incrementado en los últimos meses las inspecciones presenciales sin previo aviso. Estas actuaciones afectan a empresas y negocios de autónomos en todo el territorio. Los funcionarios de Hacienda se personan directamente en el domicilio social o local comercial. El objetivo es obtener información inmediata y sin citación previa. Estas inspecciones sorpresa se centran en los sistemas informáticos de caja y contabilidad. La Administración busca pruebas sobre gestión tributaria y posibles irregularidades. Durante una inspección sorpresa, la Agencia Tributaria solicita acceder a instalaciones internas del negocio. Incluye despachos, archivos y ordenadores corporativos. También pueden requerir extraer información de programas informáticos de contabilidad. En muchos casos piden copias de documentación tributaria en el mismo momento. En numerosas actuaciones recientes, los inspectores no aportan autorización judicial ni del Delegado de la Agencia Tributaria. Esta exigencia es clave cuando se accede a zonas protegidas. El artículo 18.2 de la Constitución Española protege los domicilios constitucionales. Sin orden judicial, la entrada puede ser nula de pleno derecho. En su lugar, se solicita un consentimiento “voluntario”. Firmarlo puede convalidar una entrada irregular si no existe asesoramiento previo. Sin autorización judicial o consentimiento expreso, los inspectores no pueden acceder a despachos cerrados o archivos privados. Tampoco a ordenadores con datos fiscales. No está permitido revisar correos electrónicos ni dispositivos personales. Tampoco pueden actuar sin el representante legal presente. La Ley 58/2003, General Tributaria regula las sanciones por obstrucción. El artículo 203.1.d tipifica la negativa indebida como infracción grave. La norma indica: “Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales”. Esta infracción solo aplica a espacios no protegidos. La sanción prevista en el artículo 203.6 es una multa del 2% de la cifra de negocios. El mínimo es 20.000 euros y el máximo 600.000 euros. Ante una visita inesperada de la Agencia Tributaria, es esencial actuar con calma y conocimiento legal. Una respuesta incorrecta puede tener consecuencias económicas graves. Estas inspecciones sorpresa buscan información inmediata. Sin embargo, el contribuyente mantiene intactos sus derechos constitucionales y garantías legales. Contar con asesoramiento desde el primer minuto marca la diferencia. Una actuación irregular puede ser impugnada posteriormente. Este listado práctico permite minimizar riesgos legales y económicos. Actuar con conocimiento evita sanciones innecesarias y pérdida de garantías.