A partir de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las condiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que influye en forma directa en los plazos fijos. Esta decisión fomentó una competitividad activa entre los bancos, que ahora persiguen captar y retener clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben entender sobre las tasas que proporcionan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,25 % $ 11.250 Santander 0 % $ 0 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,25 % $ 11.250 BBVA 2 % $ 10.000 Banco Macro 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Credicoop 2,0833334 % $ 10.416,7 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Bica 0 % $ 0 Banco CMF 2,6875 % $ 13.437,5 Banco Comafi 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco de Corrientes 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,25 % $ 11.250 Banco del Sol 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Dino 2,25 % $ 11.250 Banco Hipotecario 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Meridian 2,75 % $ 13.750 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,7708333 % $ 13.854,2 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,75 % $ 13.750

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 27 % 30,605 % Santander 0 % 0 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 27 % 30,605 % BBVA 24 % 26,82418 % Banco Macro 27,5 % 31,24509 % Banco Credicoop 25 % 28,073156 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 23 % 25,586376 % Banco Bica 0 % 0 % Banco CMF 32,25 % 37,47096 % Banco Comafi 26 % 29,333398 % Banco de Corrientes 27,5 % 31,24509 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 27 % 30,605 % Banco del Sol 32 % 37,136653 % Banco Dino 27 % 30,605 % Banco Hipotecario 27,5 % 31,24509 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 26 % 29,333398 % Banco Meridian 33 % 38,478377 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 33,25 % 38,815683 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 33 % 38,478377 %

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que concluya el plazo establecido, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA adapta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.