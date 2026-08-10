Un nuevo paro nacional docente afectará el normal desarrollo del ciclo lectivo de miles de estudiantes universitarios el próximo 12 de agosto. El cese de tareas se da en el marco de un reclamo salarial y presupuestario .

Nuevo paro docente universitario: quiénes serán los afectados

Miles de alumnos quedarán sin clases durante el miércoles 12 de agosto por el paro docente y no docente confirmado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun),

La huelga por 24 horas será sin concurrencia a los lugares de trabajo. Los gremios de la UBA, Aduba y Aputa encabezaron la convocatoria que luego se extendió a otras casas de estudio a nivel nacional.

Entre las entidades que confirmaron la adhesión al cese de tareas se encuentran:

Asociación Docente de la UBA (Aduba).

Asociación del Personal de la UBA (Apuba).

Gremios nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Federación Universitaria Argentina (FUA).

La Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), en el caso de esa universidad.

Por qué se convocó el nuevo paro docente

El reclamo de los sindicatos exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que fue sancionada por el Congreso. Los sindicatos también denuncian:

El incumplimiento de una medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes en base a los valores de noviembre 2023 que fue ratificada por la Corte Suprema.

Falta de fondos para los hospitales universitarios, lo que impacta en la atención sanitaria y la investigación.

Desde el Ministerio de Capital Humano detallaron que el acuerdo paritario firmado el pasado 10 de junio estableció un aumento acumulado de 24,33% a ser distribuido entre junio y octubre y ya fue transferido a las universidades.

Cómo seguirá el conflicto entre los docentes y el Gobierno

En caso el conflicto no llegue a una solución, los gremios informaron que profundizarán el plan de lucha con las siguientes medidas: